Яка ситуація з опаленням у Волинській області

Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Наразі в області працюють 96,29% котелень від загальної кількості. Житловий фонд підключили до опалення на 92,8%. Наразі ще тривають завершальні роботи.

Про це розповів голова Волинської ОВА Юрій Погуляйко.

Установи соціальної сфери Волині опалюються на 95,64%. Частково відсутнє теплопостачання в закладах освіти, де тривають канікули.

"Економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему", - сказав Погуляйко.


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Теги: Волинь, опалення
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