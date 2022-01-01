Яка ситуація з опаленням у Волинській області





Про це Юрій Погуляйко.



Установи соціальної сфери Волині опалюються на 95,64%. Частково відсутнє теплопостачання в закладах освіти, де тривають канікули.



"Економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему", - сказав Погуляйко.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Наразі в області працюють 96,29% котелень від загальної кількості. Житловий фонд підключили до опалення на 92,8%. Наразі ще тривають завершальні роботи.Про це розповів голова Волинської ОВАУстанови соціальної сфери Волині опалюються на 95,64%. Частково відсутнє теплопостачання в закладах освіти, де тривають канікули."Економія електроенергії так само залишається головним завданням для всіх споживачів. Так ми допомагаємо енергетикам балансувати енергосистему", - сказав Погуляйко.

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