Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада

11 листопада у Луцьку сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.Про це повідомляє Sinoptik.Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 12°С.Народний прогноз погоди: 12 листопада відзначається день пам’яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій-синичник. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків — чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.