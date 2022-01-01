Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада

Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
11 листопада у Луцьку сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.

Про це повідомляє Sinoptik.

Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 12°С.

Народний прогноз погоди: 12 листопада відзначається день пам’яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій-синичник. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків — чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: погода, Луцьк
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині буде пересувний паспортний стіл
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
Схожі новини
Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада Погода у Луцьку на завтра, 11 листопада
10 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 10 листопада
09 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 9 листопада
08 листопад, 20:00
Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада Погода у Луцьку та Волинській області на завтра, 8 листопада
07 листопад, 20:00
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
На Волині буде пересувний паспортний стіл
Сьогодні, 20:22
 0
Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
 0
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
 0
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
 0
Медіа
відео
1/8