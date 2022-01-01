Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
11 листопада у Луцьку сонце буде рідко з'являтися з-за хмар. Без опадів.
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 12 листопада відзначається день пам’яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій-синичник. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків — чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомляє Sinoptik.
Температура повітря в обласному центрі Волині підніметься від 7°С до 12°С.
Народний прогноз погоди: 12 листопада відзначається день пам’яті святого Зиновія, єпископа Егейського. Цей день вважався пташиним святом і називався Зиновій-синичник. Птахи і передбачали погоду: якщо синиці масово з’являлися біля будинків — чекай великого холоду. Якщо синиця свистить, то день буде ясний. А якщо синиці вранці пищать, то до ночі мороз вдарить.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
На Волині буде пересувний паспортний стіл
Сьогодні, 20:22
Погода у Луцьку на завтра, 12 листопада
Сьогодні, 20:00
Волиняни прихистили вдома понад 19 тисяч переселенців: компенсація за одного – 900 гривень
Сьогодні, 19:19
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
Медіа