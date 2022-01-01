На Волині буде пересувний паспортний стіл

Голова обласної радисьогодні, 11 листопада, передав керівникові міграційної служби Волиніключі і документи на мікроавтобус, який донедавна належав одному з комунальних підприємств, а тепер слугуватиме мобільним офісом з паспортизації.Про це повідомили у Волиньраді.Через повномасштабну війну розгалужену мережу відділень міграційної служби в області довелося суттєво скоротити, адже паспортна документація потребує спеціального обліку та особливого зберігання.Відтак, можливості волинян оформити паспорти значно скоротилися.«Сьогодні дуже не простий час, але ми повинні зробити усе можливе, щоб люди отримували якісні адміністративні послуги. Тим більше, що в області близько 75 тисяч вимушених переселенців, значна частина з яких втратила документи. Тому, коли до мене звернувся керівник міграційної служби з ідеєю організувати мобільний паспортний стіл, обласна рада відразу взялася за вирішення проблеми зі спецтранспортом для цих потреб. Тому, складайте графіки, працюйте. Якщо досвід буде успішним, подумаємо і про ще одне авто», - зазначив Григорій Недопад.Мікроавтобус уже брендували, на черзі його обладнання під мобільний офіс. Начальник управління Державної міграційної служби у Волинській області Іван Войцешук запевнив, що сформовано і групу фахівців для роботи на виїзді, залишилось отримати спеціальні дозволи на такий формат.«Ми, напевно, першими в Україні будемо надавати послуги у такий спосіб. Пріоритетним завданням мобільного комплексу буде допомога у відновленні втрачених документів громадянам, які постраждали від російської агресії. Наша мета – надання якісних адміністративних послуг та їхня доступність у віддалених населених пунктах області», - констатував Іван Войцешук.