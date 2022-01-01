Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена, – Кім

Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.



Про це він



"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена", - йдеться в повідомленні.



Також глави ОВА зазначив, що водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування. Найближчим часом буде відомо терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.



Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.



Нагадаємо, що від сьогодні, 11 листопада,

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Голова Миколаївської ОВАповідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.Про це він написав у своєму телеграм-каналі."Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена", - йдеться в повідомленні.Також глави ОВА зазначив, що водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування. Найближчим часом буде відомо терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.Нагадаємо, що від сьогодні, 11 листопада, ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ

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