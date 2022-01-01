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Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена, – Кім

Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена, – Кім
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.

Про це він написав у своєму телеграм-каналі.

"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена", - йдеться в повідомленні.

Також глави ОВА зазначив, що водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування. Найближчим часом буде відомо терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.

Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.

Нагадаємо, що від сьогодні, 11 листопада, ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ.

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Теги: Росія, Україна, війна
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