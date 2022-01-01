Вся Миколаївська область, крім Кінбурнської коси, звільнена, – Кім
Сьогодні, 21:55
Голова Миколаївської ОВА Віталій Кім повідомив, що майже вся територія області звільнена від російських окупантів.
Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена", - йдеться в повідомленні.
Також глави ОВА зазначив, що водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування. Найближчим часом буде відомо терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.
Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.
Нагадаємо, що від сьогодні, 11 листопада, ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ.
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Про це він написав у своєму телеграм-каналі.
"Тепер офіційно: вся Миколаївська область (крім Кінбурнської коси) звільнена", - йдеться в повідомленні.
Також глави ОВА зазначив, що водовід із Дніпра під контролем ЗСУ, але попереду розмінування. Найближчим часом буде відомо терміни потенційного відновлення питної води в Миколаєві.
Голова миколаївської адміністрації також додав, що радіє і пишається херсонцями.
Нагадаємо, що від сьогодні, 11 листопада, ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ.
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