У Луцьку з'явився новий мурал з чорним вороном

Андрій Присяжнюк створив у місті новий мурал, зобразивши на стіні мосту чорного ворона.



Як розповів митець виданню



«Слов’яни шанували ворона за мудрість, але водночас вважали недобрим та нечистим птахом, пов’язаним зі світом мертвих. Іноді ворон уособлював всі темні сили, а в деяких легендах був прообразом вітру.



Мені подобається образ птаха в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон» про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Мабуть, після прочитання цього роману в мене війна асоціюється з цим образом», - зазначає Андрій Присяжнюк.



Загалом у Луцьку є багато муралів авторства цього художника. Щоправда, за словами Андрія, переважна їх більшість знаходиться у малолюдних місцях на зразок цього ворона.



Зокрема, однією з найвідоміших робіт Андрія є малюнок з зображенням тризуба на стіні будинку на проспекті Волі, який він створив ще у 2021 році.



Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Луцький художникстворив у місті новий мурал, зобразивши на стіні мосту чорного ворона.Як розповів митець виданню ВСН малюнок, який він завершив на днях, можна побачити під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку.«Слов’яни шанували ворона за мудрість, але водночас вважали недобрим та нечистим птахом, пов’язаним зі світом мертвих. Іноді ворон уособлював всі темні сили, а в деяких легендах був прообразом вітру.Мені подобається образ птаха в романі«Чорний Ворон» про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Мабуть, після прочитання цього роману в мене війна асоціюється з цим образом», - зазначає Андрій Присяжнюк.Загалом у Луцьку є багато муралів авторства цього художника. Щоправда, за словами Андрія, переважна їх більшість знаходиться у малолюдних місцях на зразок цього ворона.Зокрема, однією з найвідоміших робіт Андрія є малюнок з зображенням тризуба на стіні будинку на проспекті Волі, який він створив ще у 2021 році.

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