У Луцьку з'явився новий мурал з чорним вороном

У Луцьку з'явився новий мурал з чорним вороном
Луцький художник Андрій Присяжнюк створив у місті новий мурал, зобразивши на стіні мосту чорного ворона.

Як розповів митець виданню ВСН малюнок, який він завершив на днях, можна побачити під мостом на вулиці Шевченка у Луцьку.

«Слов’яни шанували ворона за мудрість, але водночас вважали недобрим та нечистим птахом, пов’язаним зі світом мертвих. Іноді ворон уособлював всі темні сили, а в деяких легендах був прообразом вітру.
У Луцьку з'явився новий мурал з чорним вороном

Мені подобається образ птаха в романі Василя Шкляра «Чорний Ворон» про боротьбу українських повстанців проти радянської влади у 1920-х роках. Мабуть, після прочитання цього роману в мене війна асоціюється з цим образом», - зазначає Андрій Присяжнюк.

Загалом у Луцьку є багато муралів авторства цього художника. Щоправда, за словами Андрія, переважна їх більшість знаходиться у малолюдних місцях на зразок цього ворона.
У Луцьку з'явився новий мурал з чорним вороном

Зокрема, однією з найвідоміших робіт Андрія є малюнок з зображенням тризуба на стіні будинку на проспекті Волі, який він створив ще у 2021 році.

Фото: Роман ДОМБРОВСЬКИЙ

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Теги: Луцьк, мурал
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