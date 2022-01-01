Херсон – це Україна, або Добрі новини від ВолиньPost за 11 листопада

Херсон – це Україна, або Добрі новини від ВолиньPost за 11 листопада
Сьогодні ми вкотре повторюємо: Херсон – це Україна! Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність і повертати своє.

Про добрі новини цього дня, 11 листопада, – у традиційній підбірці:

Волинські поліцейські піклуються про котика, якого врятували в Лимані

Правоохоронці не лише забезпечують порядок у нещодавно деокупованому місті, а й піклуються про місцевих тварин.

На перший місяць перебування "у строю" волинські копи навіть організували котику символічний торт зі свічкою. А назвали "пухнастого" на честь визволеного від окупантів міста, в якому його знайшли.

Польща передала Україні понад 1,5 тисяч терміналів Starlink

Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink – мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв’язок, а також в потягах Укрзалізниці.

Наразі термінали допомагають українцям підтримувати зв’язок на деокупованих територіях та в зонах бойових дій. Як зазначають у Мінцифри, у звільнених містах та селах завдяки терміналам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де мешканці зможуть збиратися та підключатися до інтернету.

За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів, 10 танків і вертоліт

Українські військові знищили уже 79 400 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:

особового складу - близько 79 400 (+710) осіб,
танків - 2814 (+10) од.,
бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,
артилерійських систем - 1817 (+12) од.,
РСЗВ - 393 (+0) од.
засобів ППО - 205 (+0) од.,
літаків - 278 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
крилатих ракет - 399 (+0),
кораблів/катерів - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
спеціальної техніки - 159 (+0).

Арт-терапія для захисників: у луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям

Арттерапевтичний захід "Суперкоманда – воїни та діти" підготували волонтери для військовослужбовців, які лікуються в одній з медустанов Луцька.

Тато 9-річної Ліди Омельчук – на війні, мама – психологиня, волонтерка, яка працює з бійцями. Дівчинка каже: знає, наскільки важлива підтримка для військових. В лікарні виступати дівчинці сподобалось більше, ніж на сцені театру.

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«Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО

"Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області", - йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.

На відео щаслива жінка, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні".

З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!"

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ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ

Після відступу основного угруповання військ російської армії від українського Херсона, російське командування "кинуло" своїх бійців.

"Ваші командири закликають вас одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити.

Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів знаходяться під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкоджані. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений", - йдеться у повідомленні ГУР МО.

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Сьогодні з російського полону звільнили лучанина

Серед полонених, які сьогодні, 11 листопада, повернулися на рідну землю, є волинянин. Це – Роман Феєр 1983 року народження.

Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Роман Феєр – з Луцька. Військова частина, у якій служив волинянин, дислокується на Закарпатті.

Деталі розповімо згодом

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