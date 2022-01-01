Херсон – це Україна, або Добрі новини від ВолиньPost за 11 листопада

Сьогодні ми вкотре повторюємо: Херсон – це Україна! Ми не просто вистояли і втрималися, ми продовжуємо боротися за незалежність і повертати своє.Про добрі новини цього дня,, – у традиційній підбірці:Правоохоронці не лише забезпечують порядок у нещодавно деокупованому місті, а й піклуються про місцевих тварин.На перший місяць перебування "у строю" волинські копи навіть організували котику символічний торт зі свічкою. А назвали "пухнастого" на честь визволеного від окупантів міста, в якому його знайшли.Польща передала Україні ще 1570 терміналів Starlink – мережу хочуть розгорнути по всій Україні, аби навіть під час блекауту українці мали зв’язок, а також в потягах Укрзалізниці.Наразі термінали допомагають українцям підтримувати зв’язок на деокупованих територіях та в зонах бойових дій. Як зазначають у Мінцифри, у звільнених містах та селах завдяки терміналам працюватимуть публічні Wi-Fi точки, де мешканці зможуть збиратися та підключатися до інтернету.Українські військові знищили уже 79 400 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 79 400 (+710) осіб,танків - 2814 (+10) од.,бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,артилерійських систем - 1817 (+12) од.,РСЗВ - 393 (+0) од.засобів ППО - 205 (+0) од.,літаків - 278 (+0) од.,вертольотів - 261 (+1) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),крилатих ракет - 399 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,спеціальної техніки - 159 (+0).Арттерапевтичний захід "Суперкоманда – воїни та діти" підготували волонтери для військовослужбовців, які лікуються в одній з медустанов Луцька.Тато 9-річної– на війні, мама – психологиня, волонтерка, яка працює з бійцями. Дівчинка каже: знає, наскільки важлива підтримка для військових. В лікарні виступати дівчинці сподобалось більше, ніж на сцені театру."Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області", - йдеться у дописі Генштабу ЗСУ.На відео щаслива жінка, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні".З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!"Після відступу основного угруповання військ російської армії від українського Херсона, російське командування "кинуло" своїх бійців."Ваші командири закликають вас одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити.Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів знаходяться під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкоджані. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений", - йдеться у повідомленні ГУР МО.Серед полонених, які сьогодні, 11 листопада, повернулися на рідну землю, є волинянин. Це –1983 року народження.Цей фактпідтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.Роман Феєр – з Луцька. Військова частина, у якій служив волинянин, дислокується на Закарпатті.