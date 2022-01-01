Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям





Про це розповіла Наталія Журавльова.



Серед організаторів — Освітній ХАБ Волині, обласна бібліотека для юнацтва та вихованці театральної студії.



Наталія Журавльова розповідає, що у перформанс з дітьми вклали емоції вдячності, які не завжди можна висловити словами.



"Ми створили творчий перформанс, подяку нашим героям за те, що ми можемо жити, що ми можемо творити", – говорить співорганізаторка.



Тато 9-річної Ліди Омельчук – на війні, мама – психологиня, волонтерка, яка працює з бійцями. Дівчинка каже: знає, наскільки важлива підтримка для військових. В лікарні виступати дівчинці сподобалось більше, ніж на сцені театру.



Під час другої частини арттерапевтичного заходу бійці разом із дітьми створювали мультфільм. Бібліотекарка та волонтерка Любов Фрадинська розповіла, що мультитерапією почала займатися декілька років тому з онкохворими дітьми, зараз свій досвід вирішила використати для допомоги військовим.



Владислав Столярчук воював біля міста Бахмут та Соледар на Донеччині у медичній службі. Каже: коли вивозив поранених з місця бою, їхня машина потрапила під обстріл, двоє хлопців загинули одразу, він вижив. Розповідає, що після цих подій спілкування з дітьми поліпшує настрій.



Волонтерка Любов Фрадинська також передала бійцям листи, створені дітьми в обласній бібліотеці для юнацтва.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Арттерапевтичний захід "Суперкоманда – воїни та діти" підготували волонтери для військовослужбовців, які лікуються в одній з медустанов Луцька.Про це розповіла Суспільному одна зі співорганізаторок заходуСеред організаторів — Освітній ХАБ Волині, обласна бібліотека для юнацтва та вихованці театральної студії.розповідає, що у перформанс з дітьми вклали емоції вдячності, які не завжди можна висловити словами."Ми створили творчий перформанс, подяку нашим героям за те, що ми можемо жити, що ми можемо творити", – говорить співорганізаторка.Тато 9-річної– на війні, мама – психологиня, волонтерка, яка працює з бійцями. Дівчинка каже: знає, наскільки важлива підтримка для військових. В лікарні виступати дівчинці сподобалось більше, ніж на сцені театру.Під час другої частини арттерапевтичного заходу бійці разом із дітьми створювали мультфільм. Бібліотекарка та волонтеркарозповіла, що мультитерапією почала займатися декілька років тому з онкохворими дітьми, зараз свій досвід вирішила використати для допомоги військовим.воював біля міста Бахмут та Соледар на Донеччині у медичній службі. Каже: коли вивозив поранених з місця бою, їхня машина потрапила під обстріл, двоє хлопців загинули одразу, він вижив. Розповідає, що після цих подій спілкування з дітьми поліпшує настрій.Волонтерка Любов Фрадинська також передала бійцям листи, створені дітьми в обласній бібліотеці для юнацтва.

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