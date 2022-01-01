Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям

Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям
Арттерапевтичний захід "Суперкоманда – воїни та діти" підготували волонтери для військовослужбовців, які лікуються в одній з медустанов Луцька.

Про це розповіла Суспільному одна зі співорганізаторок заходу Наталія Журавльова.

Серед організаторів — Освітній ХАБ Волині, обласна бібліотека для юнацтва та вихованці театральної студії.

Наталія Журавльова розповідає, що у перформанс з дітьми вклали емоції вдячності, які не завжди можна висловити словами.

"Ми створили творчий перформанс, подяку нашим героям за те, що ми можемо жити, що ми можемо творити", – говорить співорганізаторка.
Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям

Тато 9-річної Ліди Омельчук – на війні, мама – психологиня, волонтерка, яка працює з бійцями. Дівчинка каже: знає, наскільки важлива підтримка для військових. В лікарні виступати дівчинці сподобалось більше, ніж на сцені театру.
Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям

Під час другої частини арттерапевтичного заходу бійці разом із дітьми створювали мультфільм. Бібліотекарка та волонтерка Любов Фрадинська розповіла, що мультитерапією почала займатися декілька років тому з онкохворими дітьми, зараз свій досвід вирішила використати для допомоги військовим.

Владислав Столярчук воював біля міста Бахмут та Соледар на Донеччині у медичній службі. Каже: коли вивозив поранених з місця бою, їхня машина потрапила під обстріл, двоє хлопців загинули одразу, він вижив. Розповідає, що після цих подій спілкування з дітьми поліпшує настрій.
Арт-терапія для захисників: у Луцькому госпіталі діти показали виставу вдячності військовослужбовцям

Волонтерка Любов Фрадинська також передала бійцям листи, створені дітьми в обласній бібліотеці для юнацтва.

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Теги: Луцький госпіталь, військові, вистава
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