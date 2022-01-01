На яку відстань просунулися ЗСУ на Херсонському напрямку

На яку відстань просунулися ЗСУ на Херсонському напрямку
ЗСУ посунули лінію фронту на 10 км на Херсонському та Миколаївському напрямках.

Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 11 листопада, пише ТСН.

"За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.

Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

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Теги: Херсонський напрямок, ЗСУ
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