На яку відстань просунулися ЗСУ на Херсонському напрямку





Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 11 листопада, пише



"За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.



Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! ЗСУ посунули лінію фронту на 10 км на Херсонському та Миколаївському напрямках.Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдняповідомила в ефірі телемарафону 11 листопада, пише ТСН "За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію