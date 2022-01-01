На яку відстань просунулися ЗСУ на Херсонському напрямку
Сьогодні, 12:30
ЗСУ посунули лінію фронту на 10 км на Херсонському та Миколаївському напрямках.
Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 11 листопада, пише ТСН.
"За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.
Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.
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Про це керівниця Об'єднаного пресцентру Сил оборони півдня Наталія Гуменюк повідомила в ефірі телемарафону 11 листопада, пише ТСН.
"За останні дні звільнялися населені пукти не тільки на Херсонщині, а й на Миколаївщині. Йдеться про просування ліній фронту у напрямку сходу, де ми заглибились майже на 10 км. Це просування планове у рамках військової операції", - зазначила Гуменюк.
Вона також додала, що ЗСУ звільнили понад 260 кв. км і наразі просування продовжують. "Війська ведуть потужні позиційні бої і закріплюються на територіях, які звільнюють", - наголосила керівниця Об’єднаного пресцентру Сил оборони півдня.
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