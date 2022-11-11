Міноборони РФ заявило, що російські війська повністю вийшли з Херсона





Про це повідомляє



"Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки і матеріальних засобів російського угруповання не допущено", - йдеться в повідомленні.



Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Міністерство оборони Росії заявило, що всі окупаційні війська вийшли з Херсона і переправилися на лівий берег Дніпра, не понісши при цьому жодних втрат.Про це повідомляє Українська правда з посиланням на російське пропагандистське видання "РИА Новости"."Під час перекидання на лівий берег Дніпра жодної одиниці військової техніки та озброєння на правому березі не залишено, всі російські військовослужбовці переправилися, втрат особового складу, озброєння, техніки і матеріальних засобів російського угруповання не допущено", - йдеться в повідомленні.Повідомляється, що відхід російських загарбників завершився о 5 ранку 11 листопада.

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