У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi

У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла й легковика.

Про це інформує ВСН з посиланням на очевидців.

ДТП трапилась у п'ятницю, 11 листопада, близько 12:00, на вулиці Ковельській у Луцьку: перед пішохідним переходом мотоцикл врізався у легковик Audi. Інформацію підтвердили у поліції Волині.

На місці аварії працювали медики та патрульна поліція.

Як повідомили у Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, водію мотоцикла надали невідкладну допомогу. Проте він не потребував госпіталізації.

Деталі – згодом.
У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi
У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi

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Теги: ДТП, Луцьк
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