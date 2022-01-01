У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi
Сьогодні, 13:22
У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла й легковика.
Про це інформує ВСН з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась у п'ятницю, 11 листопада, близько 12:00, на вулиці Ковельській у Луцьку: перед пішохідним переходом мотоцикл врізався у легковик Audi. Інформацію підтвердили у поліції Волині.
На місці аварії працювали медики та патрульна поліція.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, водію мотоцикла надали невідкладну допомогу. Проте він не потребував госпіталізації.
Деталі – згодом.
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Про це інформує ВСН з посиланням на очевидців.
ДТП трапилась у п'ятницю, 11 листопада, близько 12:00, на вулиці Ковельській у Луцьку: перед пішохідним переходом мотоцикл врізався у легковик Audi. Інформацію підтвердили у поліції Волині.
На місці аварії працювали медики та патрульна поліція.
Як повідомили у Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, водію мотоцикла надали невідкладну допомогу. Проте він не потребував госпіталізації.
Деталі – згодом.
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