У Луцьку мотоцикліст врізався в Audi





Про це інформує



ДТП трапилась у п'ятницю, 11 листопада, близько 12:00, на вулиці Ковельській у Луцьку: перед пішохідним переходом мотоцикл врізався у легковик Audi. Інформацію підтвердили у поліції Волині.



На місці аварії працювали медики та патрульна поліція.



Як повідомили у Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, водію мотоцикла надали невідкладну допомогу. Проте він не потребував госпіталізації.



Деталі – згодом.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Луцьку трапилась дорожньо-транспортна пригода за участю мотоцикла й легковика.Про це інформує ВСН з посиланням на очевидців.ДТП трапилась у п'ятницю, 11 листопада, близько 12:00, на вулиці Ковельській у Луцьку: перед пішохідним переходом мотоцикл врізався у легковик Audi. Інформацію підтвердили у поліції Волині.На місці аварії працювали медики та патрульна поліція.Як повідомили у Волинському обласному центрі екстренної медичної допомоги та медицини катастроф, водію мотоцикла надали невідкладну допомогу. Проте він не потребував госпіталізації.Деталі – згодом.

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