Окупанти, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 13:31
У Херсоні російські військові перевдягаються у цивільний одяг, а форму і бронежилети ховають у смітниках.
Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.
Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.
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Про це повідомляє Центр національного спротиву.
"За даним нашого підпілля у різних районах міста помічено людей у цивільному одязі зі зброєю. Також, по смітниках та в окремих підходах захована російська уніформа, шоломи та бронежилети.
Росіяни можуть спробувати створити картинку, що нібито місцеве населення відбивається від ЗСУ. Насправді ці солдати – це просто смертники, яким командування пообіцяло "шляхи відходу". Напевно, підірваний Антонівський міст, був одним з цих шляхів", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, у міністерстві оборони РФ відзвітувалися, що сьогодні о 5 годині ранку за московським часом завершено перекидання підрозділів російських військ на лівий берег річки Дніпро.
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