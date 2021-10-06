Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО

Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Будматеріали, продукти харчування та ліки – ціла вантажівка гуманітрної допомоги прибула вчора в Ізюм, що на Харківщині, з Нововолинська.

Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.

«З Нововолинська привезли суттєву гуманітарну допомогу. Цілу фуру будматеріалів для мешканців, щоб вони змогли підготувати свої оселі до зими. А ще – продукти харчування та ліки.

Рятувальникам міста Ізюм передали автівку, яку ми отримали від німецьких партнерів із Крайльсгайма.

Нововолинськ допомагає українським містам відновитися і пережити ці складні часи.

Працюємо далі на Перемогу!» – йдеться у дописі мера.
Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО


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Теги: Ізюм, допомога, Нововолинськ
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