Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Будматеріали, продукти харчування та ліки – ціла вантажівка гуманітрної допомоги прибула вчора в Ізюм, що на Харківщині, з Нововолинська.
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«З Нововолинська привезли суттєву гуманітарну допомогу. Цілу фуру будматеріалів для мешканців, щоб вони змогли підготувати свої оселі до зими. А ще – продукти харчування та ліки.
Рятувальникам міста Ізюм передали автівку, яку ми отримали від німецьких партнерів із Крайльсгайма.
Нововолинськ допомагає українським містам відновитися і пережити ці складні часи.
Працюємо далі на Перемогу!» – йдеться у дописі мера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Про це повідомив Нововолинський міський голова Борис Карпус.
«З Нововолинська привезли суттєву гуманітарну допомогу. Цілу фуру будматеріалів для мешканців, щоб вони змогли підготувати свої оселі до зими. А ще – продукти харчування та ліки.
Рятувальникам міста Ізюм передали автівку, яку ми отримали від німецьких партнерів із Крайльсгайма.
Нововолинськ допомагає українським містам відновитися і пережити ці складні часи.
Працюємо далі на Перемогу!» – йдеться у дописі мера.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
Вибір редактора
Останні новини
Україна повернула 45 полонених
Сьогодні, 14:34
Ізюм отримав ліки та будматеріали з Волині. ФОТО
Сьогодні, 13:56
Сили оборони України зайшли у Херсон
Сьогодні, 13:39
Окупанти, які залишилися у Херсоні, перевдягаються в цивільне та ховають зброю, – Центр національного спротиву
Сьогодні, 13:31
Медіа