Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО





Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.



Аукціон тривав впродовж місяця. За цей час вдалося реалізувати усі 23 картини, виставлені на торги.



За словами директора департаменту культури Луцької міської ради Тетяни Гнатів, виручені з аукціону кошти долучать до грошей, які збирали впродовж благодійного марафону, присвяченому Дню працівників культури та спрямують на потреби Збройних сил України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 24650 гривень вдалось зібрати під час тихого аукціону В арт-галереї "Луцьк", продаючи картини викладачів Луцької художньої школи, створені під час пленеру у Воротнівському ботанічному заказнику.Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.Аукціон тривав впродовж місяця. За цей час вдалося реалізувати усі 23 картини, виставлені на торги.За словами директора департаменту культури Луцької міської радивиручені з аукціону кошти долучать до грошей, які збирали впродовж благодійного марафону, присвяченому Дню працівників культури та спрямують на потреби Збройних сил України.

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