Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО

Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
24650 гривень вдалось зібрати під час тихого аукціону В арт-галереї "Луцьк", продаючи картини викладачів Луцької художньої школи, створені під час пленеру у Воротнівському ботанічному заказнику.

Про це повідомили у пресслужбі Луцькради.

Аукціон тривав впродовж місяця. За цей час вдалося реалізувати усі 23 картини, виставлені на торги.

За словами директора департаменту культури Луцької міської ради Тетяни Гнатів, виручені з аукціону кошти долучать до грошей, які збирали впродовж благодійного марафону, присвяченому Дню працівників культури та спрямують на потреби Збройних сил України.
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО
Тихий аукціон: у Луцьку в арт-галереї зібрали понад 24,6 тисяч гривень на ЗСУ. ФОТО

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Теги: Луцьк, аукціон, картини, кошти на ЗСУ
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