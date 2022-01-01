«Дякуємо, синочки»: Генштаб показав, як зустрічають ЗСУ на Херсонщині. ВІДЕО
Сьогодні, 14:44
Генштаб Збройних сил України опублікував відео зі звільненого села Благодатне у Херсонській області – захисників зустрічали радісними вигуками і подяками.
Відео опублікували у Facebook.
"Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області", - йдеться у дописі.
На відео щаслива жінка, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні".
З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!"
У Генштабі зазначили, що попереду ще багато роботи, але захисники і "надалі крок за кроком визволятимуть рідну землю".
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Відео опублікували у Facebook.
"Воїни 59 окремої мотопіхотної бригади імені Якова Гандзюка підняли синьо-жовтий стяг у визволеному Благодатному Херсонської області", - йдеться у дописі.
На відео щаслива жінка, яка біжить до сільради з захисниками, щоб підняти український прапор. Вона вигукує "Слава Україні".
З будинків на вулиці повиходили мешканці, які зустрічали українських солдатів вигуками: "ЗСУ, хлопці, дякуємо, ми вас чекали!"
У Генштабі зазначили, що попереду ще багато роботи, але захисники і "надалі крок за кроком визволятимуть рідну землю".
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