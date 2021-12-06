У Рожищі затримали двох наркоторговців. ФОТО
Сьогодні, 14:58
Двом жителям міста Рожище повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).
Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.
Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, а також два пістолети, вилучили у них під час обшуків.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.
Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.
Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, а також два пістолети, вилучили у них під час обшуків.
Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.
Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.
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