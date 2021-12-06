У Рожищі затримали двох наркоторговців. ФОТО

У Рожищі затримали двох наркоторговців. ФОТО
Двом жителям міста Рожище повідомили про підозру у вчиненні за попередньою змовою групою осіб неодноразового незаконного придбання, зберігання з метою збуту та збуту наркотичних засобів і психотропних речовин (ч. 2 ст. 307 КК України).

Про це повідомили у пресслужбі прокуратури Волині.

Упродовж грудня 2021 – листопада 2022 року правоохоронці задокументували факти збуту 32-річним та 25-річним волинянами амфетаміну та канабісу.

Психотропи та наркотичний засіб, розфасовані у пакетики задля збуту, а також два пістолети, вилучили у них під час обшуків.

Вирішується питання про обрання підозрюваним запобіжного заходу.

Довідково: санкцією ч. 2 ст. 307 КК України за неодноразове незаконне придбання, зберігання з метою збуту й збут наркотичних засобів і психотропних речовин передбачено покарання від 6 до 10 років позбавлення волі із конфіскацією майна.

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Теги: наркотики, Рожище, наркоторговці, прокуратура
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