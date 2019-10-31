Обрали голову Волинського апеляційного суду

Віктора Гапончука повторно обрано головою Волинського апеляційного суду строком на три роки.



Про це



Віктор Васильович подякував за довіру колег та зазначив, що продовжить свою роботу над покращенням доступу до суду та захистом прав та законних інтересів громадян.



"Колектив апеляційного суду вітає Віктора Васильовича з обранням, нехай кожен день повниться плідним змістом, а цілеспрямованість допоможе у повсякденній роботі та вирішенні поставлених перед судом завдань", - йдеться у дописі.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Волинському апеляційному суді відбулись збори суддів, в ході якихповторно обрано головою Волинського апеляційного суду строком на три роки.Про це йдеться на сторінці суду у Фейсбук.Віктор Васильович подякував за довіру колег та зазначив, що продовжить свою роботу над покращенням доступу до суду та захистом прав та законних інтересів громадян."Колектив апеляційного суду вітає Віктора Васильовича з обранням, нехай кожен день повниться плідним змістом, а цілеспрямованість допоможе у повсякденній роботі та вирішенні поставлених перед судом завдань", - йдеться у дописі.

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