Обрали голову Волинського апеляційного суду

Обрали голову Волинського апеляційного суду
У Волинському апеляційному суді відбулись збори суддів, в ході яких Віктора Гапончука повторно обрано головою Волинського апеляційного суду строком на три роки.

Про це йдеться на сторінці суду у Фейсбук.

Віктор Васильович подякував за довіру колег та зазначив, що продовжить свою роботу над покращенням доступу до суду та захистом прав та законних інтересів громадян.

"Колектив апеляційного суду вітає Віктора Васильовича з обранням, нехай кожен день повниться плідним змістом, а цілеспрямованість допоможе у повсякденній роботі та вирішенні поставлених перед судом завдань", - йдеться у дописі.

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Теги: Волинський апеляційний суд, голова, Гапончук
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