Два українські журналісти стали колаборантами на Запоріжжі і допомагають ворогу

з Бердянська таз Мелітополя свідомо пішли на співпрацю з окупантами. Останній наразі "служить" у так званій поліції та знущається зі своїх земляків.Про це пишуть в НСЖУ."Ми висловлюємо журналістам-колаборантам своє презирство і зневагу. Я переконаний, що на них чекає невідворотне покарання. Їм не місце в нашій творчій сім’ї", – зазначив у своєму виступі член секретаріату обласної організації НСЖУ, головний редактор газети «Индустриальное Запорожье»Його підтримали всі члени секретаріату і проголосували за виключення Семена Порватова та Михайла Толстоліка з лав Національної спілки журналістів України."На окупованих територіях, на жаль, продовжуються репресії проти наших колег, переважна більшість яких залишаються патріотами своєї країни та займають послідовну проукраїнську позицію – вони постійно перебувають у небезпеці", – зазначила голова Запорізької обласної організації НСЖУ, заслужена журналістка Українидодавши, що протягом восьми місяців повномасштабної агресії росіяни постійно намагаються вербувати, шантажувати та залякувати журналістів, і найстрашніше – навіть катувати.