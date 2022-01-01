Два українські журналісти стали колаборантами на Запоріжжі і допомагають ворогу
Сьогодні, 16:00
Семен Порватов з Бердянська та Михайло Толстолік з Мелітополя свідомо пішли на співпрацю з окупантами. Останній наразі "служить" у так званій поліції та знущається зі своїх земляків.
Про це пишуть в НСЖУ.
"Ми висловлюємо журналістам-колаборантам своє презирство і зневагу. Я переконаний, що на них чекає невідворотне покарання. Їм не місце в нашій творчій сім’ї", – зазначив у своєму виступі член секретаріату обласної організації НСЖУ, головний редактор газети «Индустриальное Запорожье» Володимир Дупак.
Його підтримали всі члени секретаріату і проголосували за виключення Семена Порватова та Михайла Толстоліка з лав Національної спілки журналістів України.
"На окупованих територіях, на жаль, продовжуються репресії проти наших колег, переважна більшість яких залишаються патріотами своєї країни та займають послідовну проукраїнську позицію – вони постійно перебувають у небезпеці", – зазначила голова Запорізької обласної організації НСЖУ, заслужена журналістка України Наталія Кузьменко, додавши, що протягом восьми місяців повномасштабної агресії росіяни постійно намагаються вербувати, шантажувати та залякувати журналістів, і найстрашніше – навіть катувати.
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Про це пишуть в НСЖУ.
"Ми висловлюємо журналістам-колаборантам своє презирство і зневагу. Я переконаний, що на них чекає невідворотне покарання. Їм не місце в нашій творчій сім’ї", – зазначив у своєму виступі член секретаріату обласної організації НСЖУ, головний редактор газети «Индустриальное Запорожье» Володимир Дупак.
Його підтримали всі члени секретаріату і проголосували за виключення Семена Порватова та Михайла Толстоліка з лав Національної спілки журналістів України.
"На окупованих територіях, на жаль, продовжуються репресії проти наших колег, переважна більшість яких залишаються патріотами своєї країни та займають послідовну проукраїнську позицію – вони постійно перебувають у небезпеці", – зазначила голова Запорізької обласної організації НСЖУ, заслужена журналістка України Наталія Кузьменко, додавши, що протягом восьми місяців повномасштабної агресії росіяни постійно намагаються вербувати, шантажувати та залякувати журналістів, і найстрашніше – навіть катувати.
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