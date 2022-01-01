ХЕРСОН – ПІД КОНТРОЛЕМ УКРАЇНИ





Про це



"Ваші командири закликають вас одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити.



Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів знаходяться під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкоджані. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений", - йдеться у повідомленні.







Російських солдат закликають здатися.



"У разі добровільного полону Україна гарантує вам виживання та безпеку. Ми виконуємо Женевські конвенції, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість обміну на військовослужбовців Збройних Сил України, які тримаються в полоні в РФ", - кажуть в ГУР.



Здаватися в полон безпечно після попереднього обговорення умов капітуляції з уповноваженими представниками українського командування зателефонувавши на гарячу лінію Державного проекту України "Хочу жити":



+38 066 580 34 98

+38 093 119 29 84

(цілодобово)



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Після відступу основного угруповання військ російської армії від українського Херсона, російське командування "кинуло" своїх бійців.Про це інформують в ГУР МО."Ваші командири закликають вас одягнутися в цивільний одяг і спробувати самостійно втекти з Херсона. Очевидно, ви не можете цього робити.Херсон повертається під контроль України, в місто заходять частини ЗСУ. Шляхи відступу російських окупантів знаходяться під вогневим контролем української армії. Будь-які спроби протидіяти ЗСУ будуть перешкоджані. Кожен російський солдат, який чинитиме опір, буде знищений", - йдеться у повідомленні.Російських солдат закликають здатися."У разі добровільного полону Україна гарантує вам виживання та безпеку. Ми виконуємо Женевські конвенції, гарантуємо військовополоненим харчування, медичну допомогу та можливість обміну на військовослужбовців Збройних Сил України, які тримаються в полоні в РФ", - кажуть в ГУР.Здаватися в полон безпечно після попереднього обговорення умов капітуляції з уповноваженими представниками українського командування зателефонувавши на гарячу лінію Державного проекту України "Хочу жити":+38 066 580 34 98+38 093 119 29 84(цілодобово)

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