На Волині у навчальному закладі щодо 6-річного хлопчика вчинили сексуальне насильство

На Волині у навчальному закладі щодо 6-річного хлопчика вчинили сексуальне насильство
23-річному жителю Ковеля повідомили про підозру у вчиненні сексуального насильства щодо малолітнього (ч. 4 ст. 153 КК України).

Слідство вважає, що молодик зранку 7 листопада 2022 року в одному з навчальних закладів у рідному місті вчинив такі дії щодо 6-річного хлопчика.

Суд обрав підозрюваному запобіжний захід у вигляді тримання під вартою.

Довідково: санкцією ч.4 ст. 153 КК України за сексуальне насильство, вчинене щодо особи, яка не досягла чотирнадцяти років, незалежно від її добровільної згоди, передбачено покарання у виді позбавлення волі на строк від п’яти до десяти років.


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Теги: сексуальне насильство, Волинь, дитина, прокуратура
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