Сьогодні з російського полону звільнили лучанина

Сьогодні з російського полону звільнили лучанина
Серед полонених, які сьогодні, 11 листопада, повернулися на рідну землю, є волинянин. Це – Роман Феєр 1983 року народження.

Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.

Роман Феєр – з Луцька. Військова частина, у якій служив волинянин, дислокується на Закарпатті.

Деталі – згодом.

Нагадаємо, у результаті чергового обміну вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Також додому привезуть тіла двох полеглих воїнів.

Серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону “Полісся”, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.

У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених -- 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Роман Феєр, полонений, звільнення
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
У Луцьку лише 4 будинки – поки що без тепла
Сьогодні, 17:01
Сьогодні з російського полону звільнили лучанина
Сьогодні, 16:43
На Волині у навчальному закладі щодо 6-річного хлопчика вчинили сексуальне насильство
Сьогодні, 16:16
Два українські журналісти стали колаборантами на Запоріжжі і допомагають ворогу
Сьогодні, 16:00
Схожі новини
На Херсонщині ЗСУ встановили український прапор над ще одним селищем На Херсонщині ЗСУ встановили український прапор над ще одним селищем
04 листопад, 03:41
У луцькій стоматполіклініці – новий очільник. ВІДЕО У луцькій стоматполіклініці – новий очільник. ВІДЕО
01 листопад, 21:37
Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков Серед звільнених з полону українських військовослужбовців – уродженець Рівненщини Іван Саков
26 жовтень, 16:30
Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі Останніми днями ЗСУ знищили склади, комплекси С-300 та 200 солдатів на Запоріжжі
16 жовтень, 12:19
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
Яка ситуація з опаленням у Волинській області
Сьогодні, 18:20
 0
На Волині 12 листопада не буде погодинних відключень світла
Сьогодні, 18:03
 0
На Волині зводять стіну на кордоні з Білоруссю. ФОТО
Сьогодні, 17:40
 0
Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Сьогодні, 17:39
 0
На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування
Сьогодні, 17:20
 0
Медіа
відео
1/8