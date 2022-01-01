Сьогодні з російського полону звільнили лучанина
Сьогодні, 16:43
Серед полонених, які сьогодні, 11 листопада, повернулися на рідну землю, є волинянин. Це – Роман Феєр 1983 року народження.
Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Роман Феєр – з Луцька. Військова частина, у якій служив волинянин, дислокується на Закарпатті.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у результаті чергового обміну вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Також додому привезуть тіла двох полеглих воїнів.
Серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону “Полісся”, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.
У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених -- 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.
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Цей факт Інформаційному агентству ВолиньPost підтвердили у Волинській обласній військовій адміністрації.
Роман Феєр – з Луцька. Військова частина, у якій служив волинянин, дислокується на Закарпатті.
Деталі – згодом.
Нагадаємо, у результаті чергового обміну вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ. Також додому привезуть тіла двох полеглих воїнів.
Серед тих, хто повернувся додому, – представники 58-ої окремої мотопіхотної бригади ім. гетьмана Івана Виговського, 53-ої окремої механізованої бригади, 30-ої окремої механізованої бригади, 10-го окремого мотопіхотного батальйону “Полісся”, 93-ої окремої механізованої бригади “Холодний Яр”, 10-ої окремої гірсько-штурмової бригади, 43-ої окремої артилерійської бригади, 1-ої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна.
У результаті обміну повертаються переважно стрільці, бойові медики, водії та санітари. Найстаршому зі звільнених -- 56 років, наймолодшому влітку виповнилося 22. Також цього разу на рідну землю вдалося повернути тіла двох захисників України.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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