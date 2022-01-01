На Волині оштрафували прикордонника, який вирішив відпочити під час чергування





Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду від 1 листопада, пише

Співробітник відділу прикордонної служби «Самари» на українсько-білоруському кордоні 14 жовтня о 4:50 ранку під час чергування вирішив відпочити у підсобному приміщенні та зняти зброю. Таким чином він порушив Інструкцію про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення.



У суді військовий визнав свою провину і щиро розкаявся.



Суддя Ольга Фазан визнала його винним у вчиненні адміністративного правопорушення та, врахувавши позитивну характеристику, щире каяття, сімейний стан порушника, призначила йому штраф у розмірі 2720 гривень. Прикордоннику доведеться також відшкодувати 496 гривень судового збору.



Постанова ще може бути оскаржена.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На Волині під час несення служби на українсько-білоруському кордоні прикордонник вирішив відпочити та зняти автомат посеред чергування. За це його оштрафували на майже три тисячі гривень.Про це стало відомо з постанови Ратнівського районного суду від 1 листопада, пише Сила правди.

Співробітник відділу прикордонної служби «Самари» на українсько-білоруському кордоні 14 жовтня о 4:50 ранку під час чергування вирішив відпочити у підсобному приміщенні та зняти зброю. Таким чином він порушив Інструкцію про службу прикордонних нарядів Державної прикордонної служби України. На нього склали протокол про адміністративне правопорушення.У суді військовий визнав свою провину і щиро розкаявся.Суддявизнала його винним у вчиненні адміністративного правопорушення та, врахувавши позитивну характеристику, щире каяття, сімейний стан порушника, призначила йому штраф у розмірі 2720 гривень. Прикордоннику доведеться також відшкодувати 496 гривень судового збору.Постанова ще може бути оскаржена.

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