Що варто чекати від Black Friday у 2022*

Що варто чекати від Black Friday у 2022*
Чорна п’ятниця або Black Friday – це великий всесвітній розпродаж, в якому беруть участь усі відомі бренди та мережі. У цей день знижки можуть досягати 30-90%. Отже, Чорна п’ятниця 2022 – це чудова можливість купити новий iPhone, геймерський ноутбук або пральну машину за пів ціни.

Коли проходить Чорна п’ятниця


За традицією великий всесвітній розпродаж проходить наступної п’ятниці після Дня подяки, що святкується в четвертий четвер листопада. Цього року вона буде проходити 25 листопада. Але Чорна п’ятниця ьуде тривати довше, ніж один день. Деякі магазини влаштовують попередній розпродаж за тиждень до Чорної п'ятниці. Крім того, традиційно з Black Friday починається великий різдвяний розпродаж. Тож Чорна п’ятниця може діяти цілий місяць. Тому перед розпродажем необхідно ознайомитися з пропозиціями торгівельного майданчика, на якому збираєтеся робити покупки.

Як взяти участь у Чорній п’ятниці


За традицією покупці в Чорну п’ятницю поспішали в торговельні центри, де займали чергу зрання. Але XXI століття зробило свій внесок у великий розпродаж. Тепер покупки можна робити онлайн. Майже всі відомі інтернет-магазини беруть участь у всесвітньому розпродажі. Ви можете придбати товари з великою знижкою, не виходячи з дому. Інтернет-магазини значно полегшили шопінг. Ви можете встановити мобільний додаток на смартфон, щоб не пропустити ні однієї знижки.

Що можна купити на всесвітньому розпродажі


Майже все! Але найбільший ажіотаж розгортається навкруги побутової техніки та гаджетів. Під час Чорної п'ятниці зазвичай можна купити з найбильшою економією смартфони та планшети, ноутбуки, комп’ютери чи ігрові приставки, телевізор або домашній кінотеатр, техніку для дому – холодильники, пральні машини, пилососи, мультиварки чи свч. Цього року в бажаніші товари додалися ще генератори світла, обігрівачі та павербанки.

Електричні пристрої – не єдині товари, які можна придбати за зниженою ціною. На розпродажах найбільшу популярністб після техніки отримують:

• Одяг. Часто можна купити сезонні речі: шуби, дублянки, пуховики, куртки тощо. Також на розпродажах можна знайти весняний, осінній та літній одяг. Отже, ви можете підготуватися до наступних сезонів з економією для кишені.

• Взуття. У Чорну п’ятницю можна взути всю сім’ю. Будуть представлені чоловічі, жіночі та дитячі чоботи, кросівки, кеди, туфлі, босоніжки та ін.

• Парфюмерія. Всесвітній розпродаж – чудова можливість купити елітні духи за смішною ціною.

• Автотовари. Зробіть річний запас мастила, придбайте регістратор за смішною ціною або автомобільний пилосос з великою знижкою. Також можна знайти гуму за акцією.

• Дитячі товари. Під час Чорної п’ятниці можна придбати будь-які товари для догляду за дитиною: підгузки, вологі серветки, мило, шампунь, присипку та ін.

Не пропустіть Чорну п’ятницю 25 листопада!

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Теги: Чорна п’ятниця, великий всесвітній розпродаж
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