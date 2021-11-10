У Луцьку лише 4 будинки – поки що без тепла

У Луцьку лише 4 будинки – поки що без тепла
Станом на сьогодні теплоносій поданий в 99,5 % будинків Луцька, які обслуговує ДКП «Луцьктепло». В 4 будинки, в яких ще не увімкнено опалення, заплановано подати теплоносій завтра, 12 листопада.

Про це повідомив мер Луцька Ігор Поліщук.

Завдяки ретельній підготовці до опалювального сезону поривів цього року орієнтовно в 4 рази менше, ніж минулого. А грамотне планування роботи й велика кількість підготовлених бригад дозволили за тиждень усунути майже всі пориви й несправності, каже Поліщук.


"Молимось й робимо усе можливе, щоб опалювальний сезон пройшов і завершився так само успішно як розпочався", - написав мер.

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Теги: Луцьк, опалення, будинки, Поліщук
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