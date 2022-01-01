Україна повернула 45 полонених

Україна повернула 45 полонених
В Україні відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ.

Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.

Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.

"Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома", - написав Єрмак.

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Теги: полонені, Україна, Росія, обмін
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