Україна повернула 45 полонених
Сьогодні, 14:34
В Україні відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ.
Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
"Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома", - написав Єрмак.
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Про це повідомив голова ОП Андрій Єрмак.
Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.
"Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома", - написав Єрмак.
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