Україна повернула 45 полонених





Про це Андрій Єрмак.



Також вдалося повернути два тіла загиблих захисників.



"Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома", - написав Єрмак.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! В Україні відбувся черговий обмін полоненими. Вдалося звільнити 45 воїнів ЗСУ.Про це повідомив голова ОПТакож вдалося повернути два тіла загиблих захисників."Дякую за роботу Координаційному штабу з питань поводження із військовополоненими. Працюємо. Наші будуть вдома", - написав Єрмак.

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