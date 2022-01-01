У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів





Про цей



Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, об'єкти реклами, які потрібно демонтувати, визначили після інспекції.



Більшість незаконно встановлених бігбордів розміщені на проспекті Соборності у Луцьку, там підлягають демонтажу 24 об'єкти реклами. Ще один – на вулиці Воїнів інтернаціоналістів.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Через відсутність дозвільних документів 25 бордів у Луцьку демонтують.Про цей йдеться у проєкті рішення виконкому.Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, об'єкти реклами, які потрібно демонтувати, визначили після інспекції.Більшість незаконно встановлених бігбордів розміщені на проспекті Соборності у Луцьку, там підлягають демонтажу 24 об'єкти реклами. Ще один – на вулиці Воїнів інтернаціоналістів.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію