У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів
Сьогодні, 15:10
Через відсутність дозвільних документів 25 бордів у Луцьку демонтують.
Про цей йдеться у проєкті рішення виконкому.
Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, об'єкти реклами, які потрібно демонтувати, визначили після інспекції.
Більшість незаконно встановлених бігбордів розміщені на проспекті Соборності у Луцьку, там підлягають демонтажу 24 об'єкти реклами. Ще один – на вулиці Воїнів інтернаціоналістів.
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Про цей йдеться у проєкті рішення виконкому.
Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, об'єкти реклами, які потрібно демонтувати, визначили після інспекції.
Більшість незаконно встановлених бігбордів розміщені на проспекті Соборності у Луцьку, там підлягають демонтажу 24 об'єкти реклами. Ще один – на вулиці Воїнів інтернаціоналістів.
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