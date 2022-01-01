У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів

У Луцьку демонтують ще 25 бігбордів
Через відсутність дозвільних документів 25 бордів у Луцьку демонтують.

Про цей йдеться у проєкті рішення виконкому.

Як зазначили у пояснювальній записці до проєкту рішення, об'єкти реклами, які потрібно демонтувати, визначили після інспекції.

Більшість незаконно встановлених бігбордів розміщені на проспекті Соборності у Луцьку, там підлягають демонтажу 24 об'єкти реклами. Ще один – на вулиці Воїнів інтернаціоналістів.

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Теги: бігборди, Луцьк, демонтаж
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