Сили оборони України зайшли у Херсон





Про це у коментарі



Перед цим соцмережами поширилося фото із, як зазначається, Шуменського мікрорайону у Херсоні. На ньому видно, як люди зустрічають українських військових. Локацію підтвердило херсонське видання «Мост».



«Локація легко впізнавана – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні», — пише «Мост».



Також з'явилося фото людей із прапорами України перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації.



Офіційно ні українська влада, ні Генштаб ЗСУ не повідомляли про вхід Сил оборони України до Херсона. Проте, високопосадовці публікували низку натяків, що вказують на це.



Заступник голови Херсонської облради Юрій Соболевський закликав всіх жителів міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини найближчими днями дотримуватись максимальної обережності, мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сили оборони України 11 листопада зайшли у місто Херсон, яке протягом тривалого часу залишалося під контролем окупантів.Про це у коментарі Громадському підтвердили місцеві жителі Херсона, місцеві журналісти та джерело у херсонській облраді.Перед цим соцмережами поширилося фото із, як зазначається, Шуменського мікрорайону у Херсоні. На ньому видно, як люди зустрічають українських військових. Локацію підтвердило херсонське видання «Мост».«Локація легко впізнавана – це перехрестя вулиць Лавреньова та Івана Богуна в Шуменському мікрорайоні», — пише «Мост».Також з'явилося фото людей із прапорами України перед будівлею Херсонської обласної державної адміністрації.Офіційно ні українська влада, ні Генштаб ЗСУ не повідомляли про вхід Сил оборони України до Херсона. Проте, високопосадовці публікували низку натяків, що вказують на це.Заступник голови Херсонської облрадизакликав всіх жителів міста Херсон та інших населених пунктів правобережної Херсонщини найближчими днями дотримуватись максимальної обережності, мінімізувати пересування містом, не торкатися будь-яких підозрілих предметів, у тому числі кинутого транспорту та техніки орків.

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