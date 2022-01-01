У Луцьку встановлять 12 нових станцій для підвищення тиску води

У Луцьку встановлять 12 нових станцій для підвищення тиску води
У Луцьку модернізують станції підняття і підвищення тиску води.

Про це пише Суспільне.

«Луцькводоканал» отримав 12 нових насосних станцій. Як зазначила речниця підприємства Ольга Федоренко, вартість приладів – 2,2 мільйона гривень.

Загалом водопостачання у жителів багатоповерхівок Луцька забезпечують 44 районних підвищувальних насосних станцій. Від їх функціонування залежать підняття і тиск подачі води у квартири на всіх поверхах.

Нове обладнання у Луцьку встановлять найближчим часом. Коли саме – комунальники поки не уточнюють.

Як додав Віктор Гуменюк, відповідно до договору з НЕФКО, у 2023 році заплановано реконструкцію ще 19 насосних станцій.
У Луцьку встановлять 12 нових станцій для підвищення тиску води
У Луцьку встановлять 12 нових станцій для підвищення тиску води

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Теги: Луцьк, станції, підвищення тиску води
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