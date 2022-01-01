У Луцьку встановлять 12 нових станцій для підвищення тиску води
Сьогодні, 12:16
У Луцьку модернізують станції підняття і підвищення тиску води.
Про це пише Суспільне.
«Луцькводоканал» отримав 12 нових насосних станцій. Як зазначила речниця підприємства Ольга Федоренко, вартість приладів – 2,2 мільйона гривень.
Загалом водопостачання у жителів багатоповерхівок Луцька забезпечують 44 районних підвищувальних насосних станцій. Від їх функціонування залежать підняття і тиск подачі води у квартири на всіх поверхах.
Нове обладнання у Луцьку встановлять найближчим часом. Коли саме – комунальники поки не уточнюють.
Як додав Віктор Гуменюк, відповідно до договору з НЕФКО, у 2023 році заплановано реконструкцію ще 19 насосних станцій.
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Про це пише Суспільне.
«Луцькводоканал» отримав 12 нових насосних станцій. Як зазначила речниця підприємства Ольга Федоренко, вартість приладів – 2,2 мільйона гривень.
Загалом водопостачання у жителів багатоповерхівок Луцька забезпечують 44 районних підвищувальних насосних станцій. Від їх функціонування залежать підняття і тиск подачі води у квартири на всіх поверхах.
Нове обладнання у Луцьку встановлять найближчим часом. Коли саме – комунальники поки не уточнюють.
Як додав Віктор Гуменюк, відповідно до договору з НЕФКО, у 2023 році заплановано реконструкцію ще 19 насосних станцій.
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