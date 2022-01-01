Зеленський назвав умову для переговорів з Кремлем

Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.



Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише



"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив Зеленський.



Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.



Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним через підштовхування до цього Києва адміністрацією Байдена.



Однак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.



"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Президент Українизаявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише ТСН "Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив Зеленський.Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів зчерез підштовхування до цього Києва адміністрацієюОднак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпекизаявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин."Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.

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