Зеленський назвав умову для переговорів з Кремлем
Сьогодні, 12:01
Президент України Володимир Зеленський заявив, що готовий до переговорів з РФ за умови зміни її риторики та коли країна-агресорка визнає себе окупантом.
Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише ТСН.
"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив Зеленський.
Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.
Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним через підштовхування до цього Києва адміністрацією Байдена.
Однак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.
"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.
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Про це він заявив в інтерв'ю CNN, пише ТСН.
"Я не зачинив двері. Я сказав, що ми готові говорити з Росією, але з іншою Росією. Тієї, яка дійсно готова до миру. Такою, яка готова визнати, що вони окупанти. І поки я не чув подібних заяв від Російської Федерації – ні від Путіна, ні від когось ще", – наголосив Зеленський.
Водночас він вказав, що наполягає на поверненні всіх територій України, зокрема і анексованого 2014 року Криму, для відновлення справедливості.
Нагадаємо, що раніше американське видання Politico повідомило, що нібито Зеленський змінив свою позицію щодо мирних переговорів з Володимиром Путіним через підштовхування до цього Києва адміністрацією Байдена.
Однак пізніше цю інформацію спростували як в українському МЗС, так і у Байдена. Зокрема, радник президента США з питань нацбезпеки Джейк Салліван заявив, що США чекають від Росії чітких сигналів про готовність до серйозних переговорів для встановлення миру в Україні. Водночас Вашингтон не тисне на Київ щодо перемовин.
"Сполучені Штати не тиснуть на Україну і не наполягають на якихось речах", – запевнив радник американського президента.
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