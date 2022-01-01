На Рівненщині молодик забив 17-річну дівчину молотком

21-річного жителя Обарова, Рівненська область, підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Він свою провину визнав частково, суд взяв чоловіка під варту.Про це 9 листопада повідомили у Нацполіції Рівненщини.Судмедексперти встановили, що жертві завдали удару молотком по голові понад 20 ударів. Причину чоловік не називає.Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві своєї 17-річної дівчини. 21-річного жителя Обарова взяли під варту на 60 діб без визначення розміру застави.Ідеться про випадок, що стався 7 листопада. Слідство встановило, що чоловік у себе вдома кілька разів вдарив молотком по голові свою дівчину, жительку села Руда Красна."Від отриманих травм вона померла на місці події, а зловмисник витягнув її тіло на вулицю, повідомив телефоном своїх родичів про скоєне і втік. Про злочин правоохоронцям повідомив батько юнака", — зазначила речниця обласної прокуратуриНаразі триває слідство, призначені необхідні експертизи та встановлюють усі обставини вчинення злочину."Відповідно до лікарського свідоцтва парубок наніс в область голови дівчини понад 20 ударів молотком. Сам підозрюваний вину визнає частково та детальних показань, чому так вчинив — не надає. Він перебуває в слідчому ізоляторі", — повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.Підозрюваному за скоєне загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.