На Рівненщині молодик забив 17-річну дівчину молотком
Сьогодні, 11:38
21-річного жителя Обарова, Рівненська область, підозрюють у вбивстві 17-річної дівчини. Він свою провину визнав частково, суд взяв чоловіка під варту.
Про це 9 листопада повідомили у Нацполіції Рівненщини.
Судмедексперти встановили, що жертві завдали удару молотком по голові понад 20 ударів. Причину чоловік не називає.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві своєї 17-річної дівчини. 21-річного жителя Обарова взяли під варту на 60 діб без визначення розміру застави.
Ідеться про випадок, що стався 7 листопада. Слідство встановило, що чоловік у себе вдома кілька разів вдарив молотком по голові свою дівчину, жительку села Руда Красна.
"Від отриманих травм вона померла на місці події, а зловмисник витягнув її тіло на вулицю, повідомив телефоном своїх родичів про скоєне і втік. Про злочин правоохоронцям повідомив батько юнака", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.
Наразі триває слідство, призначені необхідні експертизи та встановлюють усі обставини вчинення злочину.
"Відповідно до лікарського свідоцтва парубок наніс в область голови дівчини понад 20 ударів молотком. Сам підозрюваний вину визнає частково та детальних показань, чому так вчинив — не надає. Він перебуває в слідчому ізоляторі", — повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.
Підозрюваному за скоєне загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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Про це 9 листопада повідомили у Нацполіції Рівненщини.
Судмедексперти встановили, що жертві завдали удару молотком по голові понад 20 ударів. Причину чоловік не називає.
Суд обрав запобіжний захід підозрюваному в убивстві своєї 17-річної дівчини. 21-річного жителя Обарова взяли під варту на 60 діб без визначення розміру застави.
Ідеться про випадок, що стався 7 листопада. Слідство встановило, що чоловік у себе вдома кілька разів вдарив молотком по голові свою дівчину, жительку села Руда Красна.
"Від отриманих травм вона померла на місці події, а зловмисник витягнув її тіло на вулицю, повідомив телефоном своїх родичів про скоєне і втік. Про злочин правоохоронцям повідомив батько юнака", — зазначила речниця обласної прокуратури Оксана Жужельська.
Наразі триває слідство, призначені необхідні експертизи та встановлюють усі обставини вчинення злочину.
"Відповідно до лікарського свідоцтва парубок наніс в область голови дівчини понад 20 ударів молотком. Сам підозрюваний вину визнає частково та детальних показань, чому так вчинив — не надає. Він перебуває в слідчому ізоляторі", — повідомили у пресслужбі Нацполіції Рівненщини.
Підозрюваному за скоєне загрожує від 7 до 15 років позбавлення волі.
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