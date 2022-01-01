Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО
Сьогодні, 11:30
Щодня електромережі зазнають величезних перевантажень, через що доводиться здійснювати аварійні відключення в деяких районах Луцька.
Муніципали просять підприємців у найближчий час зменшити споживання електроенергії до мінімуму, шляхом вимкнення рекламних вивісок, вітрин, сітілайтів та вуличної реклами з елементами освітлення, в середині магазинів та офісів у нічну пору.
У Луцьку зменшили вуличне освітлення, в окремих селах громади воно вимкнене взагалі.
Кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути зменшена на 11 одиниць транспорту.
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Муніципали просять підприємців у найближчий час зменшити споживання електроенергії до мінімуму, шляхом вимкнення рекламних вивісок, вітрин, сітілайтів та вуличної реклами з елементами освітлення, в середині магазинів та офісів у нічну пору.
У Луцьку зменшили вуличне освітлення, в окремих селах громади воно вимкнене взагалі.
Кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути зменшена на 11 одиниць транспорту.
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