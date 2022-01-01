Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО

Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО
Щодня електромережі зазнають величезних перевантажень, через що доводиться здійснювати аварійні відключення в деяких районах Луцька.

Муніципали просять підприємців у найближчий час зменшити споживання електроенергії до мінімуму, шляхом вимкнення рекламних вивісок, вітрин, сітілайтів та вуличної реклами з елементами освітлення, в середині магазинів та офісів у нічну пору.

У Луцьку зменшили вуличне освітлення, в окремих селах громади воно вимкнене взагалі.

Кількість тролейбусів, які щодня виходять на маршрути зменшена на 11 одиниць транспорту.
Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО
Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО
Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО
Підприємців Луцька просять вимикати підсвітку вивісок. ФОТО

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Теги: рекламні вивіски, Луцьк
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