Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО
Сьогодні, 11:10
Небо плакало, на колінах плакала Камінь-Каширська громада, адже вчора, 10 листопада, вже назавжди на рідну Батьківщину повернувся загиблий Герой України - Василь Григорович Філозоф.
Про це повідомили на сторінці громади.
"Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю хороброго, мужнього Захисника. Назавжди у наших серцях", - йдеться у дописі.
Тіло загиблого Героя Василя Філозофа від рідного дому будуть везти об 11:30.
Маршрут траурного кортежу: вул.Гагаріна–вул.Шкільна–вул.Коніщука–вул.Ковельська(частково)–центр міста–вул.Шевченка–Свято-Миколаївський храм.
Відспівування загиблого воїна відбудеться сьогодні о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі міста Каменя-Каширського.
Поховають Героя на центральному кладовищі.
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Про це повідомили на сторінці громади.
"Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю хороброго, мужнього Захисника. Назавжди у наших серцях", - йдеться у дописі.
Тіло загиблого Героя Василя Філозофа від рідного дому будуть везти об 11:30.
Маршрут траурного кортежу: вул.Гагаріна–вул.Шкільна–вул.Коніщука–вул.Ковельська(частково)–центр міста–вул.Шевченка–Свято-Миколаївський храм.
Відспівування загиблого воїна відбудеться сьогодні о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі міста Каменя-Каширського.
Поховають Героя на центральному кладовищі.
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