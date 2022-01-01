Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО

Василь Григорович Філозоф.



Про це повідомили на сторінці громади.



"Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю хороброго, мужнього Захисника. Назавжди у наших серцях", - йдеться у дописі.



Тіло загиблого Героя Василя Філозофа від рідного дому будуть везти об 11:30.



Маршрут траурного кортежу: вул.Гагаріна–вул.Шкільна–вул.Коніщука–вул.Ковельська(частково)–центр міста–вул.Шевченка–Свято-Миколаївський храм.



Відспівування загиблого воїна відбудеться сьогодні о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі міста Каменя-Каширського.



Поховають Героя на центральному кладовищі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Небо плакало, на колінах плакала Камінь-Каширська громада, адже вчора, 10 листопада, вже назавжди на рідну Батьківщину повернувся загиблий Герой України -Про це повідомили на сторінці громади."Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю хороброго, мужнього Захисника. Назавжди у наших серцях", - йдеться у дописі.Тіло загиблого Героя Василя Філозофа від рідного дому будуть везти об 11:30.Маршрут траурного кортежу: вул.Гагаріна–вул.Шкільна–вул.Коніщука–вул.Ковельська(частково)–центр міста–вул.Шевченка–Свято-Миколаївський храм.Відспівування загиблого воїна відбудеться сьогодні о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі міста Каменя-Каширського.Поховають Героя на центральному кладовищі.

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