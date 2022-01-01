Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО

Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО
Небо плакало, на колінах плакала Камінь-Каширська громада, адже вчора, 10 листопада, вже назавжди на рідну Батьківщину повернувся загиблий Герой України - Василь Григорович Філозоф.

Про це повідомили на сторінці громади.

"Схиляємо голови у скорботі перед пам'яттю хороброго, мужнього Захисника. Назавжди у наших серцях", - йдеться у дописі.

Тіло загиблого Героя Василя Філозофа від рідного дому будуть везти об 11:30.

Маршрут траурного кортежу: вул.Гагаріна–вул.Шкільна–вул.Коніщука–вул.Ковельська(частково)–центр міста–вул.Шевченка–Свято-Миколаївський храм.

Відспівування загиблого воїна відбудеться сьогодні о 12:00 в Свято-Миколаївському храмі міста Каменя-Каширського.

Поховають Героя на центральному кладовищі.
Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО
Громада на Волині слізно зустріла тіло свого Героя Василя Філозофа. ФОТО


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