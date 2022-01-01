Війна забрала життя військового з Волині Анатолія Макарука

Анатолій Макарук.



Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.



51-річний солдат Макарук Анатолій Михайлович проживав у селі Березники. Чоловік був розлучений, залишилося 2 дорослих дітей.



Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! На війні із російськими загарбниками загинув житель Самарівської громадиІнформацію підтвердили у Волинській ОВА.51-річний солдат Макарук Анатолій Михайлович проживав у селі Березники. Чоловік був розлучений, залишилося 2 дорослих дітей.

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