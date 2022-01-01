Війна забрала життя військового з Волині Анатолія Макарука
Сьогодні, 11:00
На війні із російськими загарбниками загинув житель Самарівської громади Анатолій Макарук.
Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
51-річний солдат Макарук Анатолій Михайлович проживав у селі Березники. Чоловік був розлучений, залишилося 2 дорослих дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!
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Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.
51-річний солдат Макарук Анатолій Михайлович проживав у селі Березники. Чоловік був розлучений, залишилося 2 дорослих дітей.
Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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