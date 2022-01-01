Війна забрала життя військового з Волині Анатолія Макарука

Війна забрала життя військового з Волині Анатолія Макарука
На війні із російськими загарбниками загинув житель Самарівської громади Анатолій Макарук.

Інформацію підтвердили у Волинській ОВА.

51-річний солдат Макарук Анатолій Михайлович проживав у селі Березники. Чоловік був розлучений, залишилося 2 дорослих дітей.

Інформаційне агентство ВолиньPost висловлює щирі співчуття рідним загиблого Героя. Вічна пам’ять!


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Теги: Макарук, Самари, загинув, воїн
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