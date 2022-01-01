На Рівненщині водій маршрутки «Луцьк-Зарічне» на смерть збив пішохода

На Рівненщині водій маршрутки «Луцьк-Зарічне» на смерть збив пішохода
У Рівненському районі під колесами маршрутки «Луцьк-Зарічне» загинув чоловік.

Про це повідомляє пресслужба поліції у Рівненській області.

Смертельний наїзд стався сьогодні, 10 листопада, близько 18 години на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Яринівка колишнього Березнівського району.

Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» допустив наїзд на пішохода, який, зі слів керманича, перебував на проїзній частині.

Від отриманих травм чоловік загинув на місці: медики «швидкої» лише констатували смерть потерпілого.

Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

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Теги: Рівненщина, водій, маршрутка, ДТП, смерть
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