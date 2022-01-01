На Рівненщині водій маршрутки «Луцьк-Зарічне» на смерть збив пішохода





Про це



Смертельний наїзд стався сьогодні, 10 листопада, близько 18 години на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Яринівка колишнього Березнівського району.



Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» допустив наїзд на пішохода, який, зі слів керманича, перебував на проїзній частині.



Від отриманих травм чоловік загинув на місці: медики «швидкої» лише констатували смерть потерпілого.



Особу загиблого встановлюють правоохоронці.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Рівненському районі під колесами маршрутки «Луцьк-Зарічне» загинув чоловік.Про це повідомляє пресслужба поліції у Рівненській області.Смертельний наїзд стався сьогодні, 10 листопада, близько 18 години на автодорозі «Городище-Рівне-Старокостянтинів» поблизу села Яринівка колишнього Березнівського району.Попередньо встановлено, що водій маршрутного таксі сполученням «Луцьк-Зарічне» допустив наїзд на пішохода, який, зі слів керманича, перебував на проїзній частині.Від отриманих травм чоловік загинув на місці: медики «швидкої» лише констатували смерть потерпілого.Особу загиблого встановлюють правоохоронці.

Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію