За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів, 10 танків і вертоліт





Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.



Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:



особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,

танків - 2814 (+10) од.,

бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,

артилерійських систем - 1817 (+12) од.,

РСЗВ - 393 (+0) од.

засоби ППО - 205 (+0) од.,

літаків - 278 (+0) од.,

вертольотів - 261 (+1) од.,

БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),

крилаті ракети - 399 (+0),

кораблі/катери - 16 (+0) од.,

автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,

спеціальна техніка - 159 (+0).



За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Українські військові минулої доби знищили ще 710 окупантів.Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,танків - 2814 (+10) од.,бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,артилерійських систем - 1817 (+12) од.,РСЗВ - 393 (+0) од.засоби ППО - 205 (+0) од.,літаків - 278 (+0) од.,вертольотів - 261 (+1) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),крилаті ракети - 399 (+0),кораблі/катери - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,спеціальна техніка - 159 (+0).За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.

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