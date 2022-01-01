За минулу добу ЗСУ ліквідували понад 700 окупантів, 10 танків і вертоліт
Сьогодні, 09:41
Українські військові минулої доби знищили ще 710 окупантів.
Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:
особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
танків - 2814 (+10) од.,
бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,
артилерійських систем - 1817 (+12) од.,
РСЗВ - 393 (+0) од.
засоби ППО - 205 (+0) од.,
літаків - 278 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
спеціальна техніка - 159 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.
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Про це повідомляють у Генштабі ЗСУ.
Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 11.11 орієнтовно склали:
особового складу - близько 79 400 (+710) осіб ліквідовано,
танків - 2814 (+10) од.,
бойових броньованих машин - 5696 (+14) од.,
артилерійських систем - 1817 (+12) од.,
РСЗВ - 393 (+0) од.
засоби ППО - 205 (+0) од.,
літаків - 278 (+0) од.,
вертольотів - 261 (+1) од.,
БПЛА оперативно-тактичного рівня - 1505 (+6),
крилаті ракети - 399 (+0),
кораблі/катери - 16 (+0) од.,
автомобільної техніки та автоцистерн - 4259 (+17) од.,
спеціальна техніка - 159 (+0).
За добу найбільші втрати ворог зазнав Бахмутському напрямку.
Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
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