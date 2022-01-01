Росіяни вночі обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури





Про це Сергій Борзов.



"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.



Нагадаємо, що ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українську землю.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктуриПро це повідомив голова Вінницької ОВА"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.Нагадаємо, що ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українську землю. 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку

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