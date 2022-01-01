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Росіяни вночі обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури

Росіяни вночі обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури

Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.

"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, що ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українську землю. 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.


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Теги: Росія, Україна, війна
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