Росіяни вночі обстріляли Вінничину: влучили в об'єкт критичної інфраструктури
Сьогодні, 09:35
Окупанти вночі обстріляли Вінницьку область, поцілили в об'єкт критичної інфраструктури
Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українську землю. 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.
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Про це повідомив голова Вінницької ОВА Сергій Борзов.
"11 листопада почалося з тривоги. Знову є влучення в один із об’єктів критичної інфрастуктури Вінницької області. Жертв нема. Працюють рятувальні служби", - йдеться в повідомленні.
Нагадаємо, що ЗСУ продовжують звільняти від окупантів українську землю. 9 листопада Україна звільнила 12 населених пунктів на Херсонському напрямку.
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