Курс валют у Луцьку 11 листопада
Сьогодні, 09:25
11 листопада готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.60.
Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,60.
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Про це повідомляє Мінфін.
Євро купують за 39.90, а продають за – 40.40.
Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,60.
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