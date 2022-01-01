Курс валют у Луцьку 11 листопада





Про це повідомляє



Євро купують за 39.90, а продають за – 40.40.



Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,60.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! 11 листопада готівковий курс долара становить 40.45, продають його за 40.60.Про це повідомляє Мінфін Євро купують за 39.90, а продають за – 40.40.Щодо польського злотого, то його купують за 8.35, а продають за 8,60.

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