Де сьогодні на Волині вимикатимуть світло. ГРАФІК





Про це



"НЕК «Укренерго» запровадив у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 11 листопада. Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.



Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за посиланням



Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго».



"Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення", - наголошують у «Волиньобленерго»



Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок, який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.



Звертаємо вашу увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У п'ятницю, 11 листопада, на Волині діятиме графік погодинного відключення електроенергії.Про це повідомляє ПрАТ «Волиньобленерго»."НЕК «Укренерго» запровадив у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 11 листопада. Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України", - йдеться в повідомленні.Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» за посиланням https://cutt.ly/ONQ7GNl Час відключення та відновлення електропостачання може відрізнятись від заявленого у ГПВ на 10-20 хвилин. Таке відхилення пов’язане із технологічним процесом перемикання черг службами «Волиньобленерго»."Коли у вашому будинку відключають світло, а в сусідньому в цей час постачання електроенергії не припиняється, це означає, що сусідній будинок чи навіть під’їзд приєднано до іншої лінії електропередач чи навіть підстанції, яка належить до іншої групи або черги у графіку відключення", - наголошують у «Волиньобленерго»Під знеструмлення не підпадають об’єкти критичної інфраструктури, тому будинок, який живиться від тієї ж лінії, що й лікарня, водоканал або котельня також не відключать.Звертаємо вашу увагу, що навіть у дні застосування ГПВ залишається необхідність мінімалізувати використання енерговитратних приладів з 07:00 до 23:00.

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