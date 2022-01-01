Волинь лідирує за відновленням будівництва житлових комплексів





Таку інформацію озвучили 10 листопада під час Ukrainian Development Meeting. - пише



За даними ЛУН (компанії, яка понад 10 років допомагає людям орендувати, купувати чи продавати житло в Україні та ще десяти країнах), станом на 24 лютого 2022 року в Україні будували 1300 житлових комплексів. Станом на початок листопада роботи відновлено у 69% випадків.



Найактивніше забудовники відновили роботи в новобудовах у Волинській області (96%).



За цей час на Волині було повністю завершено будівництво шести нових житлових комплексів.



Ціни на квартири у волинських новобудовах від початку повномасштабної війни зросли на 600 доларів за метр квадратний.



Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Волинська область – перша з відновлення будівництва нових житлових комплексів після початку повномасштабної війни серед регіонів України. Водночас ціни на новенькі квартири за цей період на Волині порівняно з іншими областями зросли чи не найменше.Таку інформацію озвучили 10 листопада під час Ukrainian Development Meeting. - пише ІА Волинські новини. За даними ЛУН (компанії, яка понад 10 років допомагає людям орендувати, купувати чи продавати житло в Україні та ще десяти країнах), станом на 24 лютого 2022 року в Україні будували 1300 житлових комплексів. Станом на початок листопада роботи відновлено у 69% випадків.Найактивніше забудовники відновили роботи в новобудовах у Волинській області (96%).За цей час на Волині було повністю завершено будівництво шести нових житлових комплексів.Ціни на квартири у волинських новобудовах від початку повномасштабної війни зросли на 600 доларів за метр квадратний.

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