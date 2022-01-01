Волинь лідирує за відновленням будівництва житлових комплексів
Сьогодні, 08:34
Волинська область – перша з відновлення будівництва нових житлових комплексів після початку повномасштабної війни серед регіонів України. Водночас ціни на новенькі квартири за цей період на Волині порівняно з іншими областями зросли чи не найменше.
Таку інформацію озвучили 10 листопада під час Ukrainian Development Meeting. - пише ІА Волинські новини.
За даними ЛУН (компанії, яка понад 10 років допомагає людям орендувати, купувати чи продавати житло в Україні та ще десяти країнах), станом на 24 лютого 2022 року в Україні будували 1300 житлових комплексів. Станом на початок листопада роботи відновлено у 69% випадків.
Найактивніше забудовники відновили роботи в новобудовах у Волинській області (96%).
За цей час на Волині було повністю завершено будівництво шести нових житлових комплексів.
Ціни на квартири у волинських новобудовах від початку повномасштабної війни зросли на 600 доларів за метр квадратний.
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Таку інформацію озвучили 10 листопада під час Ukrainian Development Meeting. - пише ІА Волинські новини.
За даними ЛУН (компанії, яка понад 10 років допомагає людям орендувати, купувати чи продавати житло в Україні та ще десяти країнах), станом на 24 лютого 2022 року в Україні будували 1300 житлових комплексів. Станом на початок листопада роботи відновлено у 69% випадків.
Найактивніше забудовники відновили роботи в новобудовах у Волинській області (96%).
За цей час на Волині було повністю завершено будівництво шести нових житлових комплексів.
Ціни на квартири у волинських новобудовах від початку повномасштабної війни зросли на 600 доларів за метр квадратний.
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