На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО

На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО
У Ратнівській громаді, що межує з Брестською областю Республіки Білорусь, готуються до зими.

Всі котельні у громаді запустили, опалюють заклади соціальної сфери, школи та дитсадки. Більшість котелень – на твердому паливі, – розповів Суспільному селищний голова Віталій Бірук.

Зараз в Ратнівській громаді проживає дві сотні переселенців. З похолоданням, – каже голова, – кількість людей з областей, де тривають бої, почала збільшуватись. Для цього запасаються дровами, навіть, попри те, що громада газифікована.

Жителька громади, мама двох дітей Людмила говорить, що цього року газом вирішили будинок не опалювати з метою економії.

На території Ратнівської територіальної громади лісівники на визначених ділянках заготовляють деревину. У Жиричівському лісництві рубають сосни. Це, – каже лісничий Іван Дуда, – стигла деревина. Якщо хвойні ростимуть довше – втратять свою цінність. Виробництво – безвідходне. Гіляки тут подрібнюють на тирсу.

"Один причіп – це орієнтовно п'ять-шість кубів щепи. Для опалення у твердопаливному котлі цього може вистачити на чотири доби. Це для того, щоб забезпечити наше населення і соціальні структури паливом. Зараз попит", – говорить Іван Дуда.

Дитячий садок у селищі Ратному відновив роботу цього тижня. Тут два твердопаливні котли, один з яких – резервний. Кочегар Микола Лук’янюк говорить: цього сезону працюють на дровах.

До опалювального сезону запаслися дровами. Нині чекають, доки в садок привезуть торфобрикет, яким палити у котлах економніше, – розказує директорка Олена Марчук.

Зі слів Віталія Бірука, деревину для комунальних закладів громади почали заготовляти ще влітку. В селах вирізали сухостій та аварійні дерева, навели лад та разом заготовили деревину для опалення.


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Теги: Волинь, Ратнівщина, кордон, Білорусь
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