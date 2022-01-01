На Волині громада, яка межує з Білоруссю, готується до зими. ВІДЕО





Всі котельні у громаді запустили, опалюють заклади соціальної сфери, школи та дитсадки. Більшість котелень – на твердому паливі, – розповів Віталій Бірук.



Зараз в Ратнівській громаді проживає дві сотні переселенців. З похолоданням, – каже голова, – кількість людей з областей, де тривають бої, почала збільшуватись. Для цього запасаються дровами, навіть, попри те, що громада газифікована.



Жителька громади, мама двох дітей Людмила говорить, що цього року газом вирішили будинок не опалювати з метою економії.



На території Ратнівської територіальної громади лісівники на визначених ділянках заготовляють деревину. У Жиричівському лісництві рубають сосни. Це, – каже лісничий Іван Дуда, – стигла деревина. Якщо хвойні ростимуть довше – втратять свою цінність. Виробництво – безвідходне. Гіляки тут подрібнюють на тирсу.



"Один причіп – це орієнтовно п'ять-шість кубів щепи. Для опалення у твердопаливному котлі цього може вистачити на чотири доби. Це для того, щоб забезпечити наше населення і соціальні структури паливом. Зараз попит", – говорить Іван Дуда.



Дитячий садок у селищі Ратному відновив роботу цього тижня. Тут два твердопаливні котли, один з яких – резервний. Кочегар Микола Лук’янюк говорить: цього сезону працюють на дровах.



До опалювального сезону запаслися дровами. Нині чекають, доки в садок привезуть торфобрикет, яким палити у котлах економніше, – розказує директорка Олена Марчук.



Зі слів Віталія Бірука, деревину для комунальних закладів громади почали заготовляти ще влітку. В селах вирізали сухостій та аварійні дерева, навели лад та разом заготовили деревину для опалення.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У Ратнівській громаді, що межує з Брестською областю Республіки Білорусь, готуються до зими.Всі котельні у громаді запустили, опалюють заклади соціальної сфери, школи та дитсадки. Більшість котелень – на твердому паливі, – розповів Суспільному селищний головаЗараз в Ратнівській громаді проживає дві сотні переселенців. З похолоданням, – каже голова, – кількість людей з областей, де тривають бої, почала збільшуватись. Для цього запасаються дровами, навіть, попри те, що громада газифікована.Жителька громади, мама двох дітей Людмила говорить, що цього року газом вирішили будинок не опалювати з метою економії.На території Ратнівської територіальної громади лісівники на визначених ділянках заготовляють деревину. У Жиричівському лісництві рубають сосни. Це, – каже лісничий– стигла деревина. Якщо хвойні ростимуть довше – втратять свою цінність. Виробництво – безвідходне. Гіляки тут подрібнюють на тирсу."Один причіп – це орієнтовно п'ять-шість кубів щепи. Для опалення у твердопаливному котлі цього може вистачити на чотири доби. Це для того, щоб забезпечити наше населення і соціальні структури паливом. Зараз попит", – говорить Іван Дуда.Дитячий садок у селищі Ратному відновив роботу цього тижня. Тут два твердопаливні котли, один з яких – резервний. Кочегар Микола Лук’янюк говорить: цього сезону працюють на дровах.До опалювального сезону запаслися дровами. Нині чекають, доки в садок привезуть торфобрикет, яким палити у котлах економніше, – розказує директорка Олена Марчук.Зі слів Віталія Бірука, деревину для комунальних закладів громади почали заготовляти ще влітку. В селах вирізали сухостій та аварійні дерева, навели лад та разом заготовили деревину для опалення.

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