Волинські поліцейські піклуються про котика, якого врятували в Лимані

Волинські поліцейські піклуються про котика, якого врятували в Лимані
Правоохоронці з Волині доглядають за кошеням, яке врятували в не так давно звільненому від росіян місті Лиман.

Про це повідомляє "Східний варіант", посилаючись на телеграм-канал "Новини поліції Донеччини".

Правоохоронці не лише забезпечують порядок у нещодавно деокупованому місті, а й піклуються про місцевих тварин.

На перший місяць перебування "у строю" волинські копи навіть організували котику символічний торт зі свічкою.

Волинські правоохоронці назвали котика на честь визволеного від окупантів міста, в якому його знайшли.

"Російська окупація позначилася й на тваринах. Пухнастий безхатько явно голодував, але тепер у нього є надійний захист", - йдеться у дописі.


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Теги: Волинь, війна, поліція, Лиман
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