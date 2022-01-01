Волинські поліцейські піклуються про котика, якого врятували в Лимані





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Правоохоронці не лише забезпечують порядок у нещодавно деокупованому місті, а й піклуються про місцевих тварин.



На перший місяць перебування "у строю" волинські копи навіть організували котику символічний торт зі свічкою.



Волинські правоохоронці назвали котика на честь визволеного від окупантів міста, в якому його знайшли.



"Російська окупація позначилася й на тваринах. Пухнастий безхатько явно голодував, але тепер у нього є надійний захист", - йдеться у дописі.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Правоохоронці з Волині доглядають за кошеням, яке врятували в не так давно звільненому від росіян місті Лиман.Про це повідомляє "Східний варіант" , посилаючись на телеграм-канал "Новини поліції Донеччини".Правоохоронці не лише забезпечують порядок у нещодавно деокупованому місті, а й піклуються про місцевих тварин.На перший місяць перебування "у строю" волинські копи навіть організували котику символічний торт зі свічкою.Волинські правоохоронці назвали котика на честь визволеного від окупантів міста, в якому його знайшли."Російська окупація позначилася й на тваринах. Пухнастий безхатько явно голодував, але тепер у нього є надійний захист", - йдеться у дописі.

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