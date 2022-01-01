На Волині відбулося змагання біатлоністів. ФОТО

На Волині відбулося змагання біатлоністів. ФОТО
4 та 5 листопада у селі Боратин відбувся турнір Відкритого кубка Волинської області з лижних перегонів на лижоролерах та Відкритого кубка Волинської області з лижних перегонів серед осіб з обмеженими фізичними можливостями.

Про це повідомляє газета "Волинь-нова".

У дводенних спортивних змаганнях взяли участь діти з Волині, Тернополя та Млинова. У перший день діти змагалися у бігу на дистанціях 3000 м, 2000 м, 1500 м, 1000 м та 400 м.

У загальному командному заліку перемогу отримали спортсмени Тернополя. Волинь посіла друге місце. Третє команде місце у дітей Млинова.

Перед початком забігів відбувся заїзд спорстсменів-початківців з Маневицької територіальної громади на кріслах колісних: Клімчука Володимира та Матвійчука Андрія.

Родзинкою Кубка Волині стали роликові та лижоролерні перегони на дистанції 400 та 800 м. другого змагального дня. Це були емоційні та драйвові перегони! Учасників заїздів підтримували та підганяли до перемоги їх наставники, друзі по команді та батьки.

У загальному командному заліку перемогу отримали спортсмени Тернополя. Волинь посіла друге місце. Третє команде місце у дітей Млинова.

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Теги: Боратин, Волинь. змагання, біатлон
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