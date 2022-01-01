Волинські рятувальники розміновуватимуть схід України. ФОТО

Волинські рятувальники розміновуватимуть схід України. ФОТО
Волинські ДСНСники вирушии схід України для розміновування деокупованих територій.

Про це йдеться на сторінці ГУ ДСНС у Волинській області.

10 листопада відділення волинських піротехніків вирушило на схід нашої держави, аби замінити там своїх колег, які працюють над розмінуванням деокупованих територій.

Відділення саперів на чолі начальником групи, з майором служби цивільного захисту Віталієм Галашею прямують в Донецьку область. Там з 28 вересня працює інше відділення групи волинських піротехніків.



Нагадаємо, з квітня волинські сапери позмінно працюють на північних і східних рубежах нашої держави, де велися активні бойові дії, - знешкоджують боєприпаси та здійснюють розмінування. Такі роботи волиняни проводили на Чернігівщині, Донеччині. Відділення піротехніків, яке прибуде на Волинь, продовжить роботи в нашій області зі знешкодження застарілих боєприпасів часів минулих воєн.

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Теги: ДСНС, Волинь, розмінування, Донеччина, війна
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