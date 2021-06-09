Як студенти поєднують роботу з навчанням

Працювати чи не працювати під час навчання? Таке запитання – привід для дискусій у студентському та викладацькому середовищі. Одні запевняють, що варто приділити максимум часу саме навчанню, інші – що поєднання теорії з практикою є вкрай важливим, а робота під час навчання дозволяє студентам не бути фінансовим тягарем для батьків.Зрештою, кожен обирає, зважаючи на свою ситуацію і свої переконання.Ми ж поспілкувалися зі студентами, які вирішили таки працевлаштуватися ще під час навчання.– магістрантка спеціальності «Право». Навчання поєднує з роботою у мережі «Сім23».«Мені не хотілося залежати від батьків і я вирішила найти роботу», – аргументує своє рішення дівчина.«Зранку я була на парах, потім бігла на роботу, а після того робила всі домашні завдання. Інколи це було морально важко, але мене завжди підтримувала мама. Коли у мене були важливі пари, завжди могла розраховувати на підтримку мої колег. Дякую їм за це. Наш колектив – це одна маленька сім’я, яка завжди виручить та допоможе», – розповідає Юлія.Додає, що викладачі теж завжди ставилися до робочого графіка з розумінням.«Звісно ж, були і такі, що проти, щоб студенти працювали під час навчального процесу, оскільки вони вважали, що тоді ми не зможемо максимально якісно вивчити те, що стосується нашої майбутньої професії. Зараз я маю дві вищі освіти і далі продовжую вчитися на магістратурі», – розповіла дівчина.– студент 2 курсу спеціальності «Журналістика і міжкультурна комунікація». Наразі хлопець вже працює перекладачем.«Взагалі я випадково знайшов роботу. Шукав різні оголошення про працевлаштування. І в якийсь момент вже навіть розчарувався. Але, зрештою, натрапив на вакансію, яка мені ідеально підійшла. Не вважаю, що поєднувати роботу з навчанням – дуже складно, але все ж деякі труднощі є. Одразу після пар мені доводиться бігти додому, щоб встигнути на роботу. Працюю допізна, тому добряче втомлююся. Але це мій усвідомлений вибір», – коментує хлопець.Анастасія Оївчик – студентка 5 курсу спеціальності «Початкова освіта». Дівчина поєднує навчання із вчителюванням. Навчає дітей початкових класів.Дівчина розповідає, що під час навчання неодноразово подавала своє резюме у різні навчальні заклади.«З першого курсу мені одразу захотілося мати практику, працювати та заробляти власні кошти на свої потреби. Коли звільнилося місце і мені запропонували роботу, я одразу ж погодилася. При поєднанні роботи з навчанням я вчуся раціонально розподіляти свій час, це мене більше дисциплінує», – розповідає студентка.Каже, дуже любить свою спеціальність і свою професію.«Викладачі реагують нормально на те, що я деколи пропускаю пари через роботу у школі, допомагають мені, адже я працюю за спеціальністю. Лекційні знання найкраще поєднуються з практикою і найкраще застосовуються тоді, коли ми вже самі працюємо й бачимо результат отриманих в університеті», – резюмує Анастасія Оївчик.