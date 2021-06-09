Як студенти поєднують роботу з навчанням

Як студенти поєднують роботу з навчанням
Працювати чи не працювати під час навчання? Таке запитання – привід для дискусій у студентському та викладацькому середовищі. Одні запевняють, що варто приділити максимум часу саме навчанню, інші – що поєднання теорії з практикою є вкрай важливим, а робота під час навчання дозволяє студентам не бути фінансовим тягарем для батьків.

Зрештою, кожен обирає, зважаючи на свою ситуацію і свої переконання.
Ми ж поспілкувалися зі студентами, які вирішили таки працевлаштуватися ще під час навчання.

Юлія Меуш – магістрантка спеціальності «Право». Навчання поєднує з роботою у мережі «Сім23».

«Мені не хотілося залежати від батьків і я вирішила найти роботу», – аргументує своє рішення дівчина.

«Зранку я була на парах, потім бігла на роботу, а після того робила всі домашні завдання. Інколи це було морально важко, але мене завжди підтримувала мама. Коли у мене були важливі пари, завжди могла розраховувати на підтримку мої колег. Дякую їм за це. Наш колектив – це одна маленька сім’я, яка завжди виручить та допоможе», – розповідає Юлія.

Додає, що викладачі теж завжди ставилися до робочого графіка з розумінням.

«Звісно ж, були і такі, що проти, щоб студенти працювали під час навчального процесу, оскільки вони вважали, що тоді ми не зможемо максимально якісно вивчити те, що стосується нашої майбутньої професії. Зараз я маю дві вищі освіти і далі продовжую вчитися на магістратурі», – розповіла дівчина.

Назар Магурчак – студент 2 курсу спеціальності «Журналістика і міжкультурна комунікація». Наразі хлопець вже працює перекладачем.

«Взагалі я випадково знайшов роботу. Шукав різні оголошення про працевлаштування. І в якийсь момент вже навіть розчарувався. Але, зрештою, натрапив на вакансію, яка мені ідеально підійшла. Не вважаю, що поєднувати роботу з навчанням – дуже складно, але все ж деякі труднощі є. Одразу після пар мені доводиться бігти додому, щоб встигнути на роботу. Працюю допізна, тому добряче втомлююся. Але це мій усвідомлений вибір», – коментує хлопець.

Анастасія Оївчик – студентка 5 курсу спеціальності «Початкова освіта». Дівчина поєднує навчання із вчителюванням. Навчає дітей початкових класів.

Дівчина розповідає, що під час навчання неодноразово подавала своє резюме у різні навчальні заклади.

«З першого курсу мені одразу захотілося мати практику, працювати та заробляти власні кошти на свої потреби. Коли звільнилося місце і мені запропонували роботу, я одразу ж погодилася. При поєднанні роботи з навчанням я вчуся раціонально розподіляти свій час, це мене більше дисциплінує», – розповідає студентка.

Каже, дуже любить свою спеціальність і свою професію.

«Викладачі реагують нормально на те, що я деколи пропускаю пари через роботу у школі, допомагають мені, адже я працюю за спеціальністю. Лекційні знання найкраще поєднуються з практикою і найкраще застосовуються тоді, коли ми вже самі працюємо й бачимо результат отриманих в університеті», – резюмує Анастасія Оївчик.

Діана РІШКО у межах проходження практики






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Теги: навчання, студенти
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