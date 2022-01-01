Про звільнені населені пункти на Херсонщині: добрі новини від ВолиньPost за 10 листопада

Українці та українки продовжують боротися. Уже двісті шістдесятий день наші збройні сили тримають оборону і філігранно нищать окупантів. Понад сімсот ліквідованих рашистів за добу і звільнені населені пункти на Херсонщині – не єдині добрі новини. А у постійній рубриці нагадуємо лише про такі:У Ратнівському ліцеї відбулася осіння толока. Старшокласники, педагоги, технічні працівники об’єдналися, аби навести лад на території ліцею та поблизу нього.За кілька годин спільної роботи вдалося прибрати від сміття та опалого листі подвір’я закладу освіти, сільський парк та територію біля пам’ятників воїнам-односельчанам.Активісти подбали не лише про прибирання села, а й про озеленення. Десятикласники висадили алею екзотичних дерев катальп, саджанці яких виростив і подарував місцевий підприємець"Історія така - вже цієї п‘ятниці у нас із "Фіолет" вийде новий альбом. Але ті, хто задонатить від 200 грн на такмед для наших друзів зі Штабу мобільного спротиву, зможуть прослухати його вже сьогодні", - йдеться у дописі фронтмена гуртуДля того, аби прослухати пісню, треба задонатити за, а в приватні повідомлення спільноти "Фіолет" надіслати скрін із проплатою.Серед оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.Українські військові ліквідували 78 690 окупантів. Загальні бойові втрати противника з 24.02 до 10.11 орієнтовно склали:особового складу - близько 78 690 (+740) осіб,танків - 2804 (+3) од.бойових броньованих машин - 5682 (+16) од.,артилерійських систем - 1805 (+3) од.,РСЗВ - 393 (+0) од.засобів ППО - 205 (+0) од.,літаків - 278 (+0) од.,вертольотів - 260 (+0) од.,БПЛА оперативно-тактичного рівня – 1499 (+16),крилатих ракет - 399 (+0),кораблів/катерів - 16 (+0) од.,автомобільної техніки та автоцистерн - 4242 (+15) од.,спеціальної техніки - 159 (+0).У четвер, 10 листопада, українські військові опублікували відео зі звільненої Снігурівки, що на Херсонщині.Снігурівка є одним з ключових населених пунктів на тимчасово окупованому правобережжі Херсонської області і частково Миколаївської області, ще місяць тому повідомляв американський Інститут вивчення війни (ISW)."ЗСУ взяли під контроль 6 населених пунктів, повернули Україні до 107 кв км території.На напрямку Первомайське-Херсон ми просунулись на 7 км, взяли під контроль 6 населених пунктів, площа звільненої землі - 157 кв км", - написав головнокомандувач ЗСУНа Херсонському напрямку з 1 жовтня просування українських військ в глибину оборони противника складає до 36,5 км, а загальна площа відвойованої території сягає до 1381 кв км. Україна за цей час змогла вже відновити контроль над 41 населеним пунктом."Село Борозенське під контролем ЗСУ. Підрозділи першої окремої бригади спеціального призначення ім. Івана Богуна вже звільнили цей населений пункт і просуваються далі на південь", - повідомили в бригаді.До Луцька їде команда Ukraїner. Зустріч огранізовує команда Міжнародного літературного фестивалю «Фронтера».У четвер, 10 листопада, українські військові встановили прапор у Чкаловому (Херсонська область).За словами Головнокомандувача Збройних Сил України, протягом минулої доби, на напрямку Петропавлівка-Новорайськ підрозділи Сил оборони України просунулись на 7 кілометрів та взяли під контроль 6 населених пунктів. Схожа ситуація і на напрямку Первомайське-Херсон, де наші війська теж взяли під контроль 6 населених пунктів.США 10 листопада оголосили про новий пакет військової допомоги Україні. Він включає боєприпаси для систем ППО та ЗРК.