У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Сто оленів благородних привезли на Волинь з Литви. Їх випустили у вольєр на території Ново-Зборишівського лісництва, де вони будуть адаптовуватися.
Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на мисливствознавця області Віталія Каращука.
Серед оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили у вольєр, – каже Віталій Каращук.
З його слів, таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.
Водій з Литви Ромус Борисовас каже, що в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. Сто оленів за 38 тисяч євро купило державне підприємство "Володимир-Волинське лісо-мисливське господарство", – говорить мисливствознавець Віталій Каращук.
Раніше у лісах Ново-Зборишівського лісництва олені не водилися, – говорить єгер Олександр Сусь, – але умови для цих тварин тут сприятливі.
Окрім оленів, в дику природу випустили дев’ять диких свиней, вирощених у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, – розповів мисливствознавець Григорій Биховець. До кінця року випустять ще 18 особин.
За даними Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині.
Зі слів мисливствознавця Віталія Каращука, взимку лісівники Волині робитимуть облік мисливських копитних тварин, тоді можна буде сказати, чи в області суттєво додалася популяція та чи була міграція тварин через бойові дії з інших регіонів України.
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Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на мисливствознавця області Віталія Каращука.
Серед оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили у вольєр, – каже Віталій Каращук.
З його слів, таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.
Водій з Литви Ромус Борисовас каже, що в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. Сто оленів за 38 тисяч євро купило державне підприємство "Володимир-Волинське лісо-мисливське господарство", – говорить мисливствознавець Віталій Каращук.
Раніше у лісах Ново-Зборишівського лісництва олені не водилися, – говорить єгер Олександр Сусь, – але умови для цих тварин тут сприятливі.
Окрім оленів, в дику природу випустили дев’ять диких свиней, вирощених у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, – розповів мисливствознавець Григорій Биховець. До кінця року випустять ще 18 особин.
За даними Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині.
Зі слів мисливствознавця Віталія Каращука, взимку лісівники Волині робитимуть облік мисливських копитних тварин, тоді можна буде сказати, чи в області суттєво додалася популяція та чи була міграція тварин через бойові дії з інших регіонів України.
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