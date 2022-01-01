У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО





Про це повідомляє Віталія Каращука.



Серед оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили у вольєр, – каже Віталій Каращук.



З його слів, таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.



Водій з Литви Ромус Борисовас каже, що в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. Сто оленів за 38 тисяч євро купило державне підприємство "Володимир-Волинське лісо-мисливське господарство", – говорить мисливствознавець Віталій Каращук.



Раніше у лісах Ново-Зборишівського лісництва олені не водилися, – говорить єгер Олександр Сусь, – але умови для цих тварин тут сприятливі.



Окрім оленів, в дику природу випустили дев’ять диких свиней, вирощених у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, – розповів мисливствознавець Григорій Биховець. До кінця року випустять ще 18 особин.



За даними Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині.



Зі слів мисливствознавця Віталія Каращука, взимку лісівники Волині робитимуть облік мисливських копитних тварин, тоді можна буде сказати, чи в області суттєво додалася популяція та чи була міграція тварин через бойові дії з інших регіонів України.





Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! Сто оленів благородних привезли на Волинь з Литви. Їх випустили у вольєр на території Ново-Зборишівського лісництва, де вони будуть адаптовуватися.Про це повідомляє Суспільне , посилаючись на мисливствознавця областіСеред оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили у вольєр, – каже Віталій Каращук.З його слів, таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.Водій з Литви Ромус Борисовас каже, що в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. Сто оленів за 38 тисяч євро купило державне підприємство "Володимир-Волинське лісо-мисливське господарство", – говорить мисливствознавець Віталій Каращук.Раніше у лісах Ново-Зборишівського лісництва олені не водилися, – говорить єгер Олександр Сусь, – але умови для цих тварин тут сприятливі.Окрім оленів, в дику природу випустили дев’ять диких свиней, вирощених у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, – розповів мисливствознавець Григорій Биховець. До кінця року випустять ще 18 особин.За даними Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині.Зі слів мисливствознавця Віталія Каращука, взимку лісівники Волині робитимуть облік мисливських копитних тварин, тоді можна буде сказати, чи в області суттєво додалася популяція та чи була міграція тварин через бойові дії з інших регіонів України.

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