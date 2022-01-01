У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО

У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО
Сто оленів благородних привезли на Волинь з Литви. Їх випустили у вольєр на території Ново-Зборишівського лісництва, де вони будуть адаптовуватися.

Про це повідомляє Суспільне, посилаючись на мисливствознавця області Віталія Каращука.

Серед оленів, яких привезли до волинського лісу: 45 самок, 40 самців та 15 телят. Це найбільша кількість оленів європейських, яких одночасно випустили у вольєр, – каже Віталій Каращук.

З його слів, таким чином волинські лісівники хочуть відновити популяцію оленів європейських у регіоні.

Водій з Литви Ромус Борисовас каже, що в Україну привозить оленів не вперше. Тамтешнє підприємство вирощує їх для іноземних замовників. Сто оленів за 38 тисяч євро купило державне підприємство "Володимир-Волинське лісо-мисливське господарство", – говорить мисливствознавець Віталій Каращук.

Раніше у лісах Ново-Зборишівського лісництва олені не водилися, – говорить єгер Олександр Сусь, – але умови для цих тварин тут сприятливі.

Окрім оленів, в дику природу випустили дев’ять диких свиней, вирощених у вольєрі Ново-Зборишівського лісництва. Чисельність цього звіра на Волині також потрібно відновлювати, – розповів мисливствознавець Григорій Биховець. До кінця року випустять ще 18 особин.

За даними Міністра захисту довкілля і природних ресурсів України Руслана Стрільця, через бойові дії пошкоджена третина лісів у державі. Це могло стати причиною міграції диких звірів у ліси Волині.

Зі слів мисливствознавця Віталія Каращука, взимку лісівники Волині робитимуть облік мисливських копитних тварин, тоді можна буде сказати, чи в області суттєво додалася популяція та чи була міграція тварин через бойові дії з інших регіонів України.


Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram!
Теги: Волинь, ВОУЛМГ, ліс, олені
Якщо Ви зауважили помилку, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter для того, щоб повідомити про це редакцію
Коментарі 0
  • Статус коментування: премодерація для всіх
Коментарі, у яких порушуватимуться Правила, модератор видалятиме без попереджень.
Вибір редактора
Про «знамениті плащі з Лукова», або Історія волонтерства однієї волинської громади
«У мене – «русоненависть». Як волинська Хюррем-султан волонтерить у Туреччині
«Наслідки нас ще наздоженуть». Як повномасштабна війна вплинула на психічне здоров’я волинян
Усі новини на тему "Вибір редактора"
Останні новини
У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше
Сьогодні, 05:28
Росіяни почали копати окопи на півночі Криму
Сьогодні, 03:41
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
Сьогодні, 02:16
Британія посилить підтримку України взимку
Сьогодні, 01:15
Схожі новини
На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. ФОТО На Волині висадили ще близько 8 тисяч молодих дерев. ФОТО
06 листопад, 19:30
Волинські лісгоспи продають дрова в державному інтернет-магазині Волинські лісгоспи продають дрова в державному інтернет-магазині
21 жовтень, 08:34
Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками Волинські лісівники купили мотоцикли, щоб ефективніше боротися з порушниками
02 серпень, 08:35
Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО Волинські лісівники заготовляють смаколики на зиму для диких тварин. ФОТО
27 липень, 02:17
Популярне
rating
Перегляди
Коментарі
У ліси Волині ліси випустили 100 оленів з Литви. ВІДЕО
Сьогодні, 06:31
 0
Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше
Сьогодні, 05:28
 0
Росіяни почали копати окопи на півночі Криму
Сьогодні, 03:41
 0
У волинському селі з`явиться алея екзотичних дерев. ФОТО
Сьогодні, 02:16
 0
Британія посилить підтримку України взимку
Сьогодні, 01:15
 0
Медіа
відео
1/8