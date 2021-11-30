Де і коли на Волині відключатимуть світло 10 листопада

НЕК «Укренерго» запровадив у Волинській області погодинні відключення електроенергії (ГПВ) 10 листопада.Відтак, жителі деяких населених пунктів Волині протягом дня 10 листопада залишаться без електропостачання, - йдеться на сторінці НЕК «Укренерго».Введення в дію та відміна ГПВ здійснюється «Волиньобленерго» за розпорядженням Національної енергетичної компанії «Укренерго», щоб запобігти порушенням режиму роботи енергосистеми України.ПрАТ "Волиньобленерго" опублікувало орієнтовний перелік вулиць та населених пунктів, де в разі необхідності буде обмежене електропостачання та орієнтовну почерговість в часових проміжках для цих адрес.Ознайомитись із графіком можна на веб сайті «Волиньобленерго» заЛінії електропередач для вимкнення енергетики чергують. Проте об’єкти критичної інфраструктури відключати від електроживлення не будуть.Також енергетики закликають представників бізнесу та побутових споживачів з 07:00 до 23:00 мінімалізувати використання енерговитратних приладів: обігрівачів, бойлерів, електроплит, пральних машин, духовок, кондиціонерів, мікрохвильовок.