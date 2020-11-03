Квитки на «варшавський» потяг, який курсує через Волинь, продаватимуть онлайн

Квитки на «варшавський» потяг, який курсує через Волинь, продаватимуть онлайн
"Укрзалізниця" з 10.11.2022 переводить повністю в онлайн продаж квитків на найпопулярніший поїзд №67/68 Київ — Варшава, щоб завадити шахраям-спекулянтам і спростити доступ до квитків пасажирам.

Про це йдеться на сайті "Укрзалізниці".

"Укрзалізниця" наростила обсяги міжнародних перевезень у порівнянні з показниками до повномасштабного вторгнення в 9 разів, запустивши 5 нових сполучень до Європи. При цьому найпопулярнішим лишається прямий рейс Київ — Варшава. На нього хоч і збільшено пропозицію місць у 2,5 рази, спостерігається дефіцит: обмеженою є кількість вагонів габариту RIC, які можуть із перестановкою колісних пар прямувати до польської столиці.

Разом із тим почастішали випадки, коли наші пасажири стають жертвами шахраїв-спекулянтів, які перепродають квитки «з рук» чи в соціальних мережах на своїх сторінках. Крім того, виявлені випадки підроблених проїзних документів.

Щоб цього уникнути й забезпечити максимальну прозорість, Укрзалізниця з 10 листопада запроваджує низку заходів із впорядкування продажу квитків на «варшавський» потяг.

З 10 листопада продаж квитків варшавського напрямку переводиться повністю в онлайн-режим. Принагідно нагадаємо, що продаж квитків міжнародного сполучення зручно доступний і в мобільному додатку Укрзалізниці.

Касири в старому «ручному» форматі ці квитки не реалізовуватимуть: не потрібно буде стояти в чергах та «полювати» на квитки, а в прозорому онлайн-каналі залізниця матиме можливість відслідковувати та блокувати спекулянтів.

Для групових замовлень створено спеціальний онлайн-канал замовлень, а офіційні делегації, запити від дипломатичних та державних установ обслуговуватимуться виключно у відповідній спеціалізованій касі (кількість таких бронювань додатково обмежується, щоб вивільнити максимум квитків пасажирам у доступному всім онлайн-каналі).

Продаж квитків онлайн на напрямки Київ — Варшава та Варшава — Київ відкриватиметься о 08:00 за 20 діб до дати рейсу, щоб усі пасажири були в рівних умовах.

Повернення квитків варшавського напрямку, придбаних онлайн, можливе лише в претензійному порядку в касах вокзалу. Це дозволяє припинити масовий викуп квитків онлайн через запрограмовані «боти», а потім обмін їх на відповідні іменні квитки для знайдених шахраями пасажирів. Врахуйте це при плануванні своїх подорожей.

Відтепер при поверненні через касу квитки повертатимуться в загальний квитковий пул, доступних для всіх в онлайн-каналі.

Квитки на менш ажіотажні напрямки (наприклад, Київ — Хелм, звідки налагоджено зручну пересадку на Варшаву) можна повертати в звичайному форматі, у тому числі онлайн, тож якщо не впевнені у своїх планах — обирайте відповідну опцію для подорожі.

Кількість квитків, які можна придбати на поїзд Київ — Варшава — Київ онлайн в одні руки, буде обмежена 4 квитками на одне замовлення. Бот-акаунти користувачів, які автоматично бронюють серії квитків одночасно, будуть блокуватись нашою IT-системою автоматично та незворотно.

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Теги: Волинь, Укрзалізниця, Варшава, потяг
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