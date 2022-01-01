Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів

Нідерланди направлять 100 інструкторів для навчання українських воїнів
Міністерка оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен оголосила, що нідерландська сторона планує відправити від 50 до 100 військовослужбовців для участі в місії ЄС із підготовки українських військових.

Про це повідомляє Цензор.НЕТ.

До цього числа не входять 90 нідерландських військовослужбовців, які вже здійснюють підготовку українських військових у межах окремої місії у Великій Британії.

Планується, що під час тренувальної програми відбуватиметься активна співпраця з німецькими військовослужбовцями. Навчальна місія відбуватиметься переважно у Німеччині та Польщі. Коли розпочнуться навчання, поки що не відомо.

Серед іншого, військовослужбовці Нідерландів навчатимуть тактичній медицині, знешкодженню вибухонебезпечних предметів, тактико-технічній підготовці із систем озброєння та підготовці штабних офіцерів батальйонів і бригад.

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Теги: війна, допомога, Нідерланди, Україна, ЗСУ
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