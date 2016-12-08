Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше

Луцький гурт Фіолет невдовзі випустить новий альбом.Про це повідомив фронтмен гуртуна своїй сторінці у фейсбуці."Історія наступна - вже цієї п‘ятниці у нас з Фіолет вийде новий альбом. але ті, хто задонатить від 200 грн на такмед для наших друзів зі Штабу мобільного спротиву, зможуть прослухати його вже сьогодні", - йдеться у дописі.Для того, щоб прослухати пісню потрібно задонатити за, в приватні повідомлення спільноти Фіолету надіслати скрін із проплатою. Тоді можна отримати запрошення до таємного чату.