Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше

Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше
Луцький гурт Фіолет невдовзі випустить новий альбом.

Про це повідомив фронтмен гурту Сергій Мартинюк на своїй сторінці у фейсбуці.

"Історія наступна - вже цієї п‘ятниці у нас з Фіолет вийде новий альбом. але ті, хто задонатить від 200 грн на такмед для наших друзів зі Штабу мобільного спротиву, зможуть прослухати його вже сьогодні", - йдеться у дописі.

Для того, щоб прослухати пісню потрібно задонатити за посиланням, в приватні повідомлення спільноти Фіолету надіслати скрін із проплатою. Тоді можна отримати запрошення до таємного чату.

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Теги: Фіолет, благодійність, творчість
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