Луцький гурт «Фіолет» анонсував вихід нового альбому, як послухати пісні раніше
Сьогодні, 05:28
Луцький гурт Фіолет невдовзі випустить новий альбом.
Про це повідомив фронтмен гурту Сергій Мартинюк на своїй сторінці у фейсбуці.
"Історія наступна - вже цієї п‘ятниці у нас з Фіолет вийде новий альбом. але ті, хто задонатить від 200 грн на такмед для наших друзів зі Штабу мобільного спротиву, зможуть прослухати його вже сьогодні", - йдеться у дописі.
Для того, щоб прослухати пісню потрібно задонатити за посиланням, в приватні повідомлення спільноти Фіолету надіслати скрін із проплатою. Тоді можна отримати запрошення до таємного чату.
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Про це повідомив фронтмен гурту Сергій Мартинюк на своїй сторінці у фейсбуці.
"Історія наступна - вже цієї п‘ятниці у нас з Фіолет вийде новий альбом. але ті, хто задонатить від 200 грн на такмед для наших друзів зі Штабу мобільного спротиву, зможуть прослухати його вже сьогодні", - йдеться у дописі.
Для того, щоб прослухати пісню потрібно задонатити за посиланням, в приватні повідомлення спільноти Фіолету надіслати скрін із проплатою. Тоді можна отримати запрошення до таємного чату.
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