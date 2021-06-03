Росіяни почали копати окопи на півночі Криму





Вириті траншеї в північній частині Криму зафіксовані на світлинах із супутника. На це звернув увагу OSINT-спеціаліст Бенджамін Піттер (Benjamin Pittet), який поділився відповідними кадрами на своїй Twitter-сторінці, - пише



"Думаю, ця тема вас здивує... Росія риє нові окопи... на півночі Криму!" – написав розслідувач.



Траншеї на території тимчасово захопленого РФ кримського півострова



Він повідомив, що окупанти відновили окопи в районі КПП "Чонгар" між Кримом та Херсонською областю та спорудили там нові. Це видно, якщо порівняти фото цієї території, зроблене влітку цього року, і свіжіше (за 8 жовтня-2022).



Окопи росіяни риють не лише там. Вдалося встановити, що окупанти готуються до можливої оборони в районі Армянська.



"Старі траншеї ремонтують і копають нові", – написав Піттер і вказав на те, що супутник зазнімкував екскаватор, котрий якраз копав траншею.



Свої майбутні позиції загарбники облаштують і трохи на північ (наприклад, у Новотроїцькому).



"Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", – заявив OSINT-фахівець.



Окопів на місцевості не видно



Нещодавно колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що український контрнаступ йде двома напрямками – Харків-Маріуполь і Херсон. Обидва ці шляхи сходяться в Криму.



Однак він попередив, що взимку ЗСУ просуватися буде важче, тому контрнаступ може трохи сповільнитися.

Бажаєте дізнаватися головні новини Луцька та Волині першими? Приєднуйтеся до нашого каналу в Telegram! У тимчасово окупованому Росією українському Криму з'явилися нові окопи. Загарбники, судячи з усього, запереживали за долю півострова.Вириті траншеї в північній частині Криму зафіксовані на світлинах із супутника. На це звернув увагу OSINT-спеціаліст Бенджамін Піттер (Benjamin Pittet), який поділився відповідними кадрами на своїй Twitter-сторінці, - пише Obozrevatel "Думаю, ця тема вас здивує... Росія риє нові окопи... на півночі Криму!" – написав розслідувач.Траншеї на території тимчасово захопленого РФ кримського півостроваВін повідомив, що окупанти відновили окопи в районі КПП "Чонгар" між Кримом та Херсонською областю та спорудили там нові. Це видно, якщо порівняти фото цієї території, зроблене влітку цього року, і свіжіше (за 8 жовтня-2022).Окопи росіяни риють не лише там. Вдалося встановити, що окупанти готуються до можливої оборони в районі Армянська."Старі траншеї ремонтують і копають нові", – написав Піттер і вказав на те, що супутник зазнімкував екскаватор, котрий якраз копав траншею.Свої майбутні позиції загарбники облаштують і трохи на північ (наприклад, у Новотроїцькому)."Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", – заявив OSINT-фахівець.Окопів на місцевості не видноНещодавно колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що український контрнаступ йде двома напрямками – Харків-Маріуполь і Херсон. Обидва ці шляхи сходяться в Криму.Однак він попередив, що взимку ЗСУ просуватися буде важче, тому контрнаступ може трохи сповільнитися.

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