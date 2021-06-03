Росіяни почали копати окопи на півночі Криму
Сьогодні, 03:41
У тимчасово окупованому Росією українському Криму з'явилися нові окопи. Загарбники, судячи з усього, запереживали за долю півострова.
Вириті траншеї в північній частині Криму зафіксовані на світлинах із супутника. На це звернув увагу OSINT-спеціаліст Бенджамін Піттер (Benjamin Pittet), який поділився відповідними кадрами на своїй Twitter-сторінці, - пише Obozrevatel.
"Думаю, ця тема вас здивує... Росія риє нові окопи... на півночі Криму!" – написав розслідувач.
Траншеї на території тимчасово захопленого РФ кримського півострова
Він повідомив, що окупанти відновили окопи в районі КПП "Чонгар" між Кримом та Херсонською областю та спорудили там нові. Це видно, якщо порівняти фото цієї території, зроблене влітку цього року, і свіжіше (за 8 жовтня-2022).
Окопи росіяни риють не лише там. Вдалося встановити, що окупанти готуються до можливої оборони в районі Армянська.
"Старі траншеї ремонтують і копають нові", – написав Піттер і вказав на те, що супутник зазнімкував екскаватор, котрий якраз копав траншею.
Свої майбутні позиції загарбники облаштують і трохи на північ (наприклад, у Новотроїцькому).
"Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", – заявив OSINT-фахівець.
Окопів на місцевості не видно
Нещодавно колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що український контрнаступ йде двома напрямками – Харків-Маріуполь і Херсон. Обидва ці шляхи сходяться в Криму.
Однак він попередив, що взимку ЗСУ просуватися буде важче, тому контрнаступ може трохи сповільнитися.
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Вириті траншеї в північній частині Криму зафіксовані на світлинах із супутника. На це звернув увагу OSINT-спеціаліст Бенджамін Піттер (Benjamin Pittet), який поділився відповідними кадрами на своїй Twitter-сторінці, - пише Obozrevatel.
"Думаю, ця тема вас здивує... Росія риє нові окопи... на півночі Криму!" – написав розслідувач.
Траншеї на території тимчасово захопленого РФ кримського півострова
Він повідомив, що окупанти відновили окопи в районі КПП "Чонгар" між Кримом та Херсонською областю та спорудили там нові. Це видно, якщо порівняти фото цієї території, зроблене влітку цього року, і свіжіше (за 8 жовтня-2022).
Окопи росіяни риють не лише там. Вдалося встановити, що окупанти готуються до можливої оборони в районі Армянська.
"Старі траншеї ремонтують і копають нові", – написав Піттер і вказав на те, що супутник зазнімкував екскаватор, котрий якраз копав траншею.
Свої майбутні позиції загарбники облаштують і трохи на північ (наприклад, у Новотроїцькому).
"Численні інші позиції видно по всьому регіону. Вони будують фортецю", – заявив OSINT-фахівець.
Окопів на місцевості не видно
Нещодавно колишній командувач Сухопутних військ США в Європі генерал Бен Ходжес сказав, що український контрнаступ йде двома напрямками – Харків-Маріуполь і Херсон. Обидва ці шляхи сходяться в Криму.
Однак він попередив, що взимку ЗСУ просуватися буде важче, тому контрнаступ може трохи сповільнитися.
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